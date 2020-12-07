Упасть с моста в ледяную воду и выжить. Чудесное спасение девочки в Иркутске

В Иркутске днём 6 декабря с Глазковского моста упала 13-летняя девочка. Она проплыла по реке Ангара больше 500 метров, но осталась жива.

О случившемся в 13.46 на телефон службы спасения 112 сообщили очевидцы. Они рассказали, что девочка плывёт вниз по течению, в сторону Московских ворот. Группа спасателей аварийно-спасательной службы Иркутска выдвинулась со станции на острове Юность.

– В это же время сотрудники ГИМС позвонили директору водно-моторной Маратовской станции Евгению Макаренко. По счастливой случайности он как раз находился на воде в районе Московских ворот. Евгений Васильевич сообщил, что видит девушку, которая плывет ему навстречу. Он подплыл и вытащил девушку из воды, и доставил на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь, – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

До приезда врачей девочку отогревали горячим чаем и дали сухие тёплые вещи. Свой поступок она ничем не могла объяснить, и сказала что ей 13 лет. Спасатели отмечают, что девочке повезло, что она осталась жива после падения с моста, а верхние вещи сыграли роль поплавка (спасательного жилета) и не дали ей утонуть, и она проплыла больше 500 метров.

Недавно в Иркутске спасли пенсионерку, которая гуляла на заливе Якоби и сорвалась со склона.

По инф. Телеинформа

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