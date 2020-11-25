Пенсионерка, гулявшая на заливе Якоби, сорвалась cо склона

В Иркутске на заливе Якоби спасли пенсионерку, которая во время прогулки сорвалась с возвышенности и оказалась в опасной близости от воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

– Прибывшие на место спасатели установили, что женщина после падения оказалась на узкой береговой полосе между тонким льдом и крутым склоном. Для помощи пострадавшей было использовано альпинистское снаряжение. Пенсионерка отделалась испугом, врачебная помощь не потребовалась, – рассказал заместитель директора МКУ города Иркутска «Безопасный город» по ГОЧС Андрей Залозный. – Если бы женщина пошла по тонкому льду, последствия могли быть более плачевными. Из-за теплой осени в этом году ледовый покров на городских водоемах только начинает устанавливаться, выход на лед в эти дни крайне опасен.

С 23 ноября в Иркутске началась ежегодная акция «Безопасный лед». Специалисты МКУ «Безопасный город» ежедневно проводят патрулирование и комплекс профилактических мероприятий по информированию населения о недопущении выхода на лед. В возможных местах выхода людей на лед устанавливаются стационарные стенды с правилами поведения на воде, правилами оказания первой помощи, выявляются и перекрываются места несанкционированного выезда техники на лед водоемов. Они уже есть в наиболее посещаемых иркутянами местах: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Теплые озера», остров Юность, Боковская протока, аоселок имени Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к реке Ушаковка.

С начала 2020 года установлено более 300 информационных знаков, предупреждающих об опасности выхода и о запрете выезда на лед.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

По инф. Телеинформа

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