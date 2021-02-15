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Уходит эпоха: на Ольхоне умер единственный ветеран Великой Отечественной
По инф. Телеинформа   
15 Февраля 2021 г.
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На Ольхоне на 98-м году жизни скончался единственный ветеран Великой Отечественной войны острова Алексей Васильевич Копылов.

Уходит эпоха: на Ольхоне умер единственный ветеран Великой Отечественной

На фронт Алексей Копылов попал в 18 лет, освобождал Смоленск, Витебск, Кёнигсберг, воевал в Белоруссии и Литве, а победу встретил в Латвии. В 1947 году переехал в посёлок Харанцы, где жил до самого последнего момента.

Последней целью Алексея Копылова было отметить свой столетний юбилей. До него он не дожил всего два года, несмотря на то, что проблем со здоровьем у пожилого мужчины не было. Ветеран умер во сне.

Попрощаются с ними 13 февраля при участии представителей Вооружённых сил.

По инф. Телеинформа

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