«Разноцветная вселенная»: в Иркутском планетарии – премьера нового фильма

В Большом иркутском планетарии 16 января состоится премьерный показ фильма «Разноцветная вселенная».
Фильм начнут показывать в 17.00, а в 19.00 запланирована лекция директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева.
Также 16 и 17 января в 11.00 будет представлена детская программа «Люсия. Тайна падающих звезд», в 13.00 – программы о космонавтике: «Буран»; «Луна. Миссии LRO и LСross», в 15.00 – фильм «Призрак Вселенной». Кроме того, 17 января в 14.00 повторят детскую программу.
Большой иркутский планетарий принимает зрителей каждый день на каникулах, а также выходным дням и в вечернее время в будни.
Групповые заявки и справки по телефону: 8(3952)735762.
Также заявки можно оставить на сайте планетария.
Билеты заранее можно купить в гостинице «Академическая» или на сайте.
Планетарий расположен в здании школы №19, адрес: ул. Лермонтова, 279.
В связи с ограничениями в зале применяется специальная рассадка для увеличения дистанции между посетителями. Количество мест сокращено. Гостям с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела может быть отказано в посещении, билет может быть использован в другое время.
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