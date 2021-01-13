Погружение в глубокий космос: планетарий зовёт на выездные наблюдения

С 11 по 17 января Иркутский планетарий проводит 67-ю серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса. В программе – зимнее небо: Большая туманность Ориона, рассеянные зведные скопления в Возничем и Раке, Крабовидная туманность в созвездии Тельца, Плеяды, галактики в созвездии Большой Медведицы, а также ярчайшая звезда всего неба – Сириус.
Как сообщает пресс-служба планетария, Большая туманность Ориона – одна из ближайших к нам областей активного образования звезд. Найти ее на небе легко – нужно ориентироваться на «меч», который висит на поясе из трех ярких звезд в созвездии Ориона. Это самая яркая туманность на зимнем небе и один из немногих объектов, при визуальном наблюдении которого можно различать цвета – видеть голубые, розовые, иногда лиловые оттенки.
– Пояс Ориона также помогает найти ярчайшую звезду всего неба – Сириус. В четырех градусах к югу от него можно наблюдать рассеянное звездное скопление М 41 или Малый Улей. На достаточно темном небе его можно увидеть невооруженным глазом как округлое туманное пятнышко. М 41 содержит около 100 звезд и по форме напоминает рассеянное скопление М 44 Ясли (Улей) в созвездии Рака – тоже достаточно интересный объект для наблюдений, – говорят в планетарии.
Участники наблюдений встречаются в кафе «Каретный двор» в селе Глубокая на Култукском тракте с 23:00 до 23:30 каждый ясный вечер с 11 по 17 января. Наблюдения начинаются в 23:30 и продолжаются до двух часов ночи с перерывом на чай в кафе. Участие платное, справки по телефону: 8-914-948-04-64.
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