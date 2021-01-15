Радость для автомобилистов: в Приангарье открылась новая АЗС «Газпромнефть»

В Иркутской области в Ангарске открылась четвертая АЗС «Газпромнефть». На АЗС представлены бензины АИ-98, АИ-95, АИ-92, сезонное дизельное топливо ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны.

На заправочной станции открыты магазин и кафе под собственной торговой маркой Drive Cafe, где автомобилисты могут приобрести товары в дорогу и подкрепиться. Ассортимент магазина насчитывает порядка 2 000 позиций, в меню кафе – кофе и кофейные напитки, хотдоги, сэндвичи, свежая выпечка. Из дополнительных сервисов на АЗС есть пост подкачки шин, кран с технической водой для мытья фар, стекол и номерных знаков автомобиля, доступны услуги заправщика.

Станция работает по системе предоплаты, при которой клиенты сначала оплачивают топливо за наличный расчет, банковской или сервисной картой «ОПТИ24», а затем заправляют автомобили на одной из четырех топливораздаточных колонок.

На АЗС действует программа лояльности «Нам по пути», которая позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо с дополнительной выгодой. Так, заправляясь на АЗС «Газпромнефть» до 31 января 2021 года включительно, автомобилисты получают двойные бонусы за заправку любым видом топлива от 30 литров. Подробности – здесь .

Найти путь до АЗС можно на сайте или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.

По инф. Телеинформа

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