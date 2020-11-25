Проверка приюта «Пять звёзд»: опасения зоозащитников, увы, подтверждаются

В ходе проверки в приюте «Пять звезд», расположенном в поселке Карлук Иркутского района, найдены серьезные нарушения.

Об этом в прямом эфире заявил руководитель областной службы ветеринарии Сергей Шевченко. Слушатели эфира попросили его прокомментировать ситуацию со скандальным приютом.

– 6 ноября к нам поступило обращение общественного инспектора в области обращения с животными, – сообщил Сергей Шевченко. – И по этому обращению мы запросили у областной прокуратуры разрешение на проведение внеплановой выездной проверки. На следующий день мы получили согласование и вышли на проверку.

Он напомнил, что проверка будет идти до 2 декабря.

– Безусловно, нарушения в приюте выявлены, в том числе – и серьезные, – заявил руководитель ветслужбы. – Пока идет проверка я не могу говорить более конкретно – это будет озвучено после 2 декабря, но выявлены и нарушения по содержанию в общих вольерах больных и здоровых животных, выявлены нарушения в части идентификации, в части проведения лечебных мероприятий. Это все будет оформлено с приложением доказательного материала в акт, который направят в прокуратуру для дальнейшего принятия решения.

– По «Пяти звездам» дело находится на контроле и у прокурора города, и у мэра, чтобы была дана полноценная правовая оценка, потому что, если все показанные факты подтвердятся – это вопиющие вещи, за которые должно быть вплоть до уголовного преследования по статье за жестокое обращение с животными, – отметил также участвовавший в эфире и. о. председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Владимир Преловский.

Напомним, 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них – более 180 голов – находится в питомнике «К-9». Кошек, которые, в отличие от собак, находились в удовлетворительном состоянии, передали на содержание в частный приют «Томасина».

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

В выходные 14 и 15 ноября добровольцы и неравнодушные жители Приангарья собрались в питомнике «К-9», чтобы поучаствовать в акции Будкострой и своими руками сделать домики для спасенных собак. Также волонтеры помогали лечить животных и просто проводили с ними время. Во время акции было построено 54 будки.

Директор приюта Александр Солдатов тем временем рассказывает о хороших условиях содержания животных и отрицает все обвинения.

По инф. Телеинформа

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