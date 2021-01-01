Прокурорская проверка приюта «Пять звёзд» выявила бардак в документах

Прокуратура Иркутской области нашла нарушения в муниципальных контрактах, заключенных с приютом «Пять звезд» в Карлуке на отлов и содержание безнадзорных животных. Ведомство огласило результаты проведенной проверки.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, были выявлены нарушения при заключении органами местного самоуправления муниципальных контрактов. Так, в технических заданиях не указаны конкретные места содержания животных без владельцев, условия о возврате потерявшихся животных их владельцам и не отражены сведения о содержании в приюте животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания.
Также прокурорами выявлены факты бездействия органов местного самоуправления в части проверки документов подрядчика по исполнению муниципальных контрактов и отсутствие экспертизы оказанных услуг. Прокурорами в органы местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона.
Кроме того, прокурором Киренского района в связи с отсутствием на территории района пункта временного содержания безнадзорных животных в суд предъявлено исковое заявление с требованием обязать местную администрацию организовать отлов и содержание безнадзорных животных, в том числе, создать пункт временного содержания.
Мерами прокурорского реагирования ряд муниципальных контрактов приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», из наименований контрактов исключены фразы об умерщвлении и утилизации трупов животных без владельцев.
Прокуратура области продолжает проверку исполнения управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и службы ветеринарии Иркутской области полномочий по контролю за соблюдением ООО «Пять звёзд» федерального и областного законодательства, в том числе, в части своевременного выявления ими нарушений, полноты принятых мер к их устранению.
По ее завершению, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.
Напомним, в приюте в Карлуке в ноябре началась проверка со стороны ветслужбы по заявлению общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео многочисленные нарушения. Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в этом приюте. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября 2020 года осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.
Зоозащитники создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 40 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд».
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