Праздник долголетия: иркутянке Елизавете Филипповой исполнилось 105 лет

Иркутянке долгожительнице Елизавете Романовне Филипповой 6 ноября исполнилось 105 лет.
Именинница родилась в 1915 году в поселке Тайтурка Усольского района. В семье она была третьим ребенком из пяти. До войны окончила ремесленное училище и работала на Хайтинском фарфоровом заводе. В военные годы устроилась на Тайтурский военный аэродром, а после его передислокации 17 лет проработала в сберкассе. В 1964 году сменила работу на учетчика в деревообрабатывающем заводе и в 61 год ушла на пенсию.
На пенсии Елизавета Романовна вела активный̆ образ жизни, пела в хоре при заводском клубе. В 1990 году переехала в Иркутск к дочери. У нее двое детей, трое внуков, пятеро правнуков и пятеро праправнуков.
– Елизавета Романовна всегда работала на производстве. Она человек труда, показывает на личном примере, как надо жить, трудиться. Мы должны равняться на нее. Это удивительная женщина с замечательной судьбой, и дай бог всем прожить такую жизнь, – сказал депутат думы Иркутска Михаил Корнев, поздравивший Елизавету Филиппову с днем рождения.
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