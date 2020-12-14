Повар, дизайнер, воспитатель – мамы в декрете не прочь освоить новую профессию

В Иркутской области по национальному проекту «Демография» 779 женщин в декрете освоили новые профессии.

В рамках нацпроекта министерство труда и занятости Иркутской области реализует региональный проект «Содействие занятости женщин», отметили в пресс-службе губернатора.

Согласно проекту женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и имеющие детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, прошли переобучение и повышение квалификации по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

По данным министерства, наиболее востребованные профессии у женщин в декрете в Приангарье — это повар, специалист по маникюру, парикмахер, бухгалтер, дизайнер интерьера, специалист по охране труда, младший воспитатель, инспектор по кадрам.

Также участницы проекта отдают предпочтения таким программам переобучения как «1С:Бухгалтерия», автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета, «1С: Предприятие», организация делопроизводства и документооборота, «Технология швейного производства», «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий», государственное и муниципальное управление, логопедия, педагогика. Трудовую деятельность после завершения профессионального обучения уже возобновили 559 женщин.

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По инф. Телеинформа

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