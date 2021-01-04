Показательные кормления енотов, скоморохи и колядки: зоосад ждёт гостей

«Иркутский зоосад» на новогодние выходные приготовил для юных горожан праздничную программу.

Ежедневно гостей ждут увлекательные активности: показательные кормления, квест-викторины, веселые забавы с настоящим дедом Морозом, колядки со скоморохами и игры со Снегурочкой и бабой Ягой. Для ребятишек специально установили горку.

– А у тех, кто боится замерзнуть, будет возможность согреться в теплом и уютном чайном домике. Также часть нашей экспозиции расположена в отапливаемых павильонах, – говорят в зоосаде. – Конечно, чтобы зарядиться удачей на весь год, нужно обязательно угостить кормом праздничные символы – корову Веснушу, яка Тошу и яка Мишу.

Программа мероприятий следующая:

5 января – 14:00 – показательное кормление енотовидных собак. В 16:00 – показательное кормление носух. С 12:00 до 17:00 – квест-викторина «Угадай животное из сказки?».

6 января – 14:00 – показательное кормление енотов. В 15:00 – колядки со скоморохами. В 16:00 – показательное кормление лис.

7 января – с 12:00 до 17:00 – квест-викторина «Угадай чей след?». В 14:00 – показательное кормление песцов. С 14:00 до 15:00 – прокат на пони. В 15:00 – анимационная программа, в гостях Баба Яга и Снегурочка. В 16:00 – показательное кормление сурикатов.

8 января –14:00 показательное кормление носух. В 16:00 – показательное кормление лис. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.

9 января – 14:00 – показательное кормление песцов. В 16:00 – показательное кормление волка. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.

10 января – 14:00 показательное кормление енотов. В 16:00 – показательное кормление ежа. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.

Возможны изменения в программе из-за сильных холодов. Заранее уточняйте проведение активностей по номеру: 8(3952)66-46-39.

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По инф. Телеинформа

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