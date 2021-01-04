Показательные кормления енотов, скоморохи и колядки: зоосад ждёт гостей

«Иркутский зоосад» на новогодние выходные приготовил для юных горожан праздничную программу.
Ежедневно гостей ждут увлекательные активности: показательные кормления, квест-викторины, веселые забавы с настоящим дедом Морозом, колядки со скоморохами и игры со Снегурочкой и бабой Ягой. Для ребятишек специально установили горку.
– А у тех, кто боится замерзнуть, будет возможность согреться в теплом и уютном чайном домике. Также часть нашей экспозиции расположена в отапливаемых павильонах, – говорят в зоосаде. – Конечно, чтобы зарядиться удачей на весь год, нужно обязательно угостить кормом праздничные символы – корову Веснушу, яка Тошу и яка Мишу.
Программа мероприятий следующая:
5 января – 14:00 – показательное кормление енотовидных собак. В 16:00 – показательное кормление носух. С 12:00 до 17:00 – квест-викторина «Угадай животное из сказки?».
6 января – 14:00 – показательное кормление енотов. В 15:00 – колядки со скоморохами. В 16:00 – показательное кормление лис.
7 января – с 12:00 до 17:00 – квест-викторина «Угадай чей след?». В 14:00 – показательное кормление песцов. С 14:00 до 15:00 – прокат на пони. В 15:00 – анимационная программа, в гостях Баба Яга и Снегурочка. В 16:00 – показательное кормление сурикатов.
8 января –14:00 показательное кормление носух. В 16:00 – показательное кормление лис. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.
9 января – 14:00 – показательное кормление песцов. В 16:00 – показательное кормление волка. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.
10 января – 14:00 показательное кормление енотов. В 16:00 – показательное кормление ежа. С 14.00 до 15.00 – прокат на пони.
Возможны изменения в программе из-за сильных холодов. Заранее уточняйте проведение активностей по номеру: 8(3952)66-46-39.
Ровно 290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари. Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. А (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари.
Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пополнил свою библиотеку очередным уникумом - крошечной книгой, запечатлевшей русскую народную сказку "Снегурочка". Самое необычное то, что сделана она изо льда.
Наша любовь к новогодним праздникам - с елками, подарками, курантами, украшением дома - уже несколько десятилетий сопровождается новогодними салютами. К советским бенгальским огням прибавились фейерверки.
Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена.
4 января 1973 года Минторг СССР выпустил первый в году приказ, утверждающий сборник рецептур для школьных и производственных столовых. В числе рецептов и заливная рыба — та самая, которую пыталась готовить героиня фильма «Ирония судьбы» Надя.
В Петербурге из 25 тыс. доз вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Постоянные зрители шоу «Кривое зеркало» заметили, что артист Карен Аванесян ещё в докарантинные времена стал гораздо реже появляться на сцене и телевидении. В соцсетях по этому поводу началось бурное обсуждение, появились различные версии, в том числе касающиеся и здоровья артиста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.