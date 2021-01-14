Пенсионный фонд порадовал: говорит, маткапитал в этом году подрос

В 2021 году материнский капитал увеличен на 3,7%. У всех семей, в которых с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, размер материнского капитала составит – 483 тысячи 881,83 рубля. Об этом сообщает пресс-служба иркутского отделения ПФР.

При рождении (усыновлении) второго ребёнка выплата увеличится на 155 тысяч 550 рублей. А для тех, у кого права на материнский капитал ранее не было, и родится второй ребёнок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рубля.

Стоит отметить, индексация коснулась и тех, кто ранее (до 2021 года) уже оформил сертификат, но средствами еще не распорядился. В случае частичного распоряжения, произведена индексация остатка суммы материнского капитала.

Напомним, что сейчас для оформления материнского капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд, получив сведения из ЗАГС, оформляет электронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на сайте ПФР.

С 1 января вступил в силу закон, который сокращает сроки рассмотрения заявлений. Решение по заявлениям о распоряжении средствами маткапитала ПФР будет принимать в течение 10 рабочих дней (ранее – 30 дней). При положительном решении деньги будут перечислены в течение пяти рабочих дней.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их пять: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата.

По инф. Телеинформа

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