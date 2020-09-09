Новый Ледовый дворец бесплатно откроет двери для врачей и сирот

Часть билетов на первый матч ХК «Байкал-Энергия» в новом Ледовом дворце будет распространена бесплатно. С такой инициативой выступило правительство Приангарья.
Как сообщает пресс-служба губернатора, возможность бесплатно посетить церемонию открытия арены и игру иркутской команды в рамках Кубка России по хоккею с мячом получат студенты-стройотрядовцы, которые принимали участие в строительстве объекта, дети-сироты, медики, работающие с коронавирусом, и люди, имеющие особые заслуги перед регионом. Эти категории зрителей обеспечат билетами по линии профильных министерств Иркутской области.
Напомним, что с 11 по 16 сентября в Иркутске пройдут соревнования первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Они состоятся в Ледовом дворце «Байкал». Турнир организован по круговой системе: шесть команд в течение шести дней сыграют друг с другом. Те из них, кто займет первое и второе место, выйдут в следующий этап.
Первый матч турнира 11 сентября в 11.00 сыграют «Уральский трубник» (Первоуральск) и «Енисей» (Красноярск). На 18.00 того же дня намечена торжественная церемония открытия нового спортивного объекта региона. После нее в 19.00 начнется встреча «Байкал-Энергии» с новосибирским «Сибсельмашем».
Затем 12 сентября иркутяне проведут игру против хабаровского «СКА-Нефтяника», 13 сентября – «Уральского трубника», 15 сентября – кемеровского «Кузбасса», 16 сентября – «Енисея». Все матчи иркутского хоккейного клуба будут начинаться в 19.00.
Продажа билетов и абонементов на матчи в кассах стартовала 8 сентября. Их можно приобрести не только в кассах ледового дворца «Байкал», но и на сайте.
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