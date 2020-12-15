Новая жизнь «Тельминской фабрики»: добро пожаловать в выставочный центр!

На базе будущего историко-индустриального парка «Тельминская фабрика» 19 декабря откроется историко-культурный выставочный центр.

В выставочном центре собрана полная экспозиция по всем периодам работы Тельминской суконной фабрики на протяжении 300 лет.

– Экспозиция музея историко-культурного центра по необходимости выходит за пределы истории одной лишь Тельминской фабрики. С самого начала она знакомит посетителей с широким процессом русской колонизации и хозяйственного освоения Восточной Сибири в 17-18 веках. Внимание уделяется и первым казачьим отрядам, проникающим в Верхнее Приангарье в 1640-х годах в поисках новых районов, богатых пушниной, и первооснователям усольских соляных промыслов неподалеку от будущей Тельмы, и, особенно, Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга (1733-1743), промышленной базой которой первоначально должен был стать Тельминский железоделательный завод, – отмечаются на сайте нового музея.

Ещё одна часть экспозиции посвящена деятельности Русской православной церкви. Ее значение для развития Восточной Сибири было особенно велико в 17-18 веках, когда государство ещё не имело возможности широко заниматься вопросами просвещения, культуры, социального обеспечения в провинции. Но церковь открыла в Сибири не только первые учебные заведения. Именно руководители и сотрудники Иркутской епархии способствовали завозу и распространению новых для Сибири технологий каменного (храмового) строительства, изобразительного искусства, книгопечатания, а также развитию ряда местных производств, крупнейшим из которых в 1704-1765 годах было принадлежавшее Иркутскому Вознесенскому монастырю Усолье. В истории Тельмы церковь также сыграла важную роль. Возведенный в честь победы России в Отечественной войне 1812 года фабричный храм Казанской иконы Богоматери (1816) до сих пор является одним из значимых архитектурных памятников и центров культурной жизни Приангарья.

Кроме суконной фабрики в Тельме появился кожевенный завод для изготовления военного снаряжения: хомутов, ремней, лент для кос и различной военной амуниции. Были также налажены полотняное, клееваренное, мыловаренное, маслобойное, мукомольное, винокуренное, красильное, лесопильное, известковое, смолокуренное, писчебумажное, картонное и пробковое производства.

Особую роль имел стекольный завод (производство оконного стекла, граненой посуды, зеркал). Помимо хлебопашества и скотоводства семьи тельминских рабочих занимались рыболовством и надомным ремеслом, делали мебель, дорожные экипажи, занимались жжением угля. Руководство фабрики пыталось устроить в окрестностях свеклосахарный завод, плантации конопли, льна и ворсовальной шишки для изготовления парусины, ревендука и холстины.

Напомним, здание бывшей швейной мануфактуры – памятник истории, который охраняется государством. Предприятие запустили в 18 веке, чтобы снабжать экспедицию русского мореплавателя Витуса Беринга, оно обеспечивало сукном царскую армию. В 1941 году в Тельме разместили швейный завод, эвакуированный из Одессы. Фабрику закрыли девять лет назад.

В будущем в помещениях бывшей фабрики разместят индустриально-промышленный комплекс. Здесь могут разместиться мастерские деревянной и каменной скульптуры, предприятие по изготовлению гончарных изделий, ткацкое производство. В перспективе на базе фабрики можно возродить кузнечное дело, ремесла по плетению из лозы, запустить производство по изготовлению кукол и косметики ручной работы.

Открытие историко-культурного выставочного центра состоится 19 декабря с 14.00 до 17.00 по адресу: посёлок Тельма, улица 3-ая Советская, 1.

На сайте выставочного центра можно подать заявку на посещение.

По инф. Телеинформа

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