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Нас всё меньше: население Приангарья за год сократилось на 15,5 тысяч человек
По инф. Телеинформа   
16 Февраля 2021 г.
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По предварительной оценке численность постоянного населения Приангарья уменьшилась на 15,5 тысячи человек за январь-декабрь 2020 года по причине естественной и миграционной убыли, сообщает Иркутскстат.

Нас всё меньше: население Приангарья за год сократилось на 15,5 тысяч человек

По сравнению с январем-декабрем 2019 года число новорожденных уменьшилось на 4,2%, а умерших возросло на 12,7%. Если в 2019 году на свет появились 28 тысяч 319 детей, то в 2020 – 27 тысяч 137. Умерло в Приангарье в 2020 году на 4020 человек больше, чем в предыдущем: 35 тысяч 576 смертей против 31 тысячи 559.

За год служба статистики зарегистрировала 14 тысяч 60 браков и 10 тысяч 669 разводов. На 1000 свадеб пришлось 759 расставаний. По сравнению с 2019 годом число браков сократилось на 22,2%, а разводов – на 10,7%.

Миграционные потоки складывались следующим образом: покинули Иркутскую область за год 56,2 тысячи человек, из которых за границу переехали 6,6 тысячи, в пределах России – 49,6 тысячи. Для сравнения, в 2019 году из Приангарья уехали 62,3 тысячи жителей: 58,7 тысячи в другие регионы, 3,5 тысячи за рубеж.

Вместе с тем переехало в Иркутскую область в 2020 году почти на 10 тысяч меньше человек, чем в 2019: 49,2 против 59 тысяч соответственно. Из-за границы прибыли в регион 6,3 тысячи человек (в 2019 году – 7,7 тысячи), совершили переезд внутри страны 42,8 тысячи человек.

При этом, отмечают в Иркутскстате, более половины всех миграционных потоков составляют передвижения внутри региона, не влияющие на общую численность населения. По сравнению с 2019 годом число прибывших в Приангарье сократилось на 16,6%, выбывших – на 9,7%, миграционная убыль возросла в 2,1 раза и составила 7069 человек.

По инф. Телеинформа

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