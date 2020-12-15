«Молчановка» зовёт иркутян знакомиться с альбомной культурой 19 века

В иркутской библиотеке Молчанова-Сибирского 16 декабря проведут презентацию проекта «Альбом есть памятник души».
В проекте расскажут о семейных традициях и тайнах декабристов и их сибирских друзей, запечатленных в домашних, девичьих и салонных альбомах. Гости приобщатся к альбомной культуре 19 века и узнают, как она преобразилась в наши дни.
– Вы увидите рисунки, выполненные декабристами, и прочтете строки их памятных записей, обращенные к друзьям, с которыми им, возможно, не суждено будет увидеться. А в завершение вы поможете юной Софье Муравьевой собрать её альбом, пройдя квест «Улыбка каторги», – говорят организаторы.
Для посещения мероприятия необходима предварительная запись по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 550).
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