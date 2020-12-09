Лучшеих следователей Приангарья наградили машинами

Игорь Кобзев вручил ключи от новых автомобилей победителям конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников правоохранительных органов.

В конкурсе «Лучший следователь Иркутской области» в 2020 году победили Мария Анучина, Павел Быков и Дмитрий Орлов. Мария Валентиновна служит в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Иркутской области, Павел Михайлович – в Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу, Дмитрий Юрьевич – в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Звания «Лучший сотрудник уголовного розыска» удостоен оперуполномоченный по особо важным делам Роман Козлов.

Лучшим сотрудником оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров назван Марк Никитин.

Победитель еще одного профессионального конкурса участковый уполномоченный полиции Межмуниципального управления МВД России «Братское» Эльчин Гаджиев в настоящее время находится в служебной командировке на Северном Кавказе. Он удостоен звания «Лучший участковый».

– Проведение конкурсов среди представителей силовых ведомств региона подчеркивает престиж выбранной вами профессии, значимость выполняемой работы, доверительного отношения жителей Приангарья к представителям органов внутренних дел и органов следствия. Оказаться в числе победителей и быть лучшим не только престижно, но и ответственно. Данный факт, несомненно, положительно повлияет на ваш карьерный рост. Мы и в дальнейшем будем оказывать содействие силовым структурам в выполнении задач по защите интересов граждан и государства, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ранее новые машины получили лучшие работники образования Приангарья.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...