Спасибо, учитель! Лучшим педагогам Приангарья подарили автомобили

В Иркутской области подвели итоги региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Преподаватель среднего профессионального образования». В этом году они проходили в онлайн-формате.
Мирия Урлауб
В 31 региональном профессиональном конкурсе «Учитель года-2020» приняли участие 25 педагогов, в 11 всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»- 26 человек, а за звание лучшего в конкурсе «Преподаватель среднего профессионального образования» боролись 20 участников.
– Педагоги презентовали современные методики и технологии обучения и воспитания, делились опытом с коллегами на мастер-классах, проектировали современное образовательное пространство, размышляли о роли семьи и социума в воспитании и обучении ребенка, представили свое видение решения современных проблем образования и понимания роли педагога в реализации социально значимых проектов регионального и федерального уровней, – отметили в министерстве.
Победителем конкурса «Учитель года» стала преподаватель иностранного языка гимназии имени Надькина из Саянска Мария Урлауб. «Воспитателем года» названа педагог-психолог «Центра развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка» из Усть-Илимска Леся Чешева. Победителем Регионального конкурса среди педагогических работников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Преподаватель СПО-2020» выбрали преподавателя Тайшетского промышленно-технологического техникуму Наталью Мандрикову. Им вручили ключи от автомобилей.
Также подведены итоги конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» в 2020 году. В номинации «Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной организации («Лучший молодой учитель»)») лидер - учитель физики школы №2 Усть-Илимска Мария Белова. В номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образовательной организации («Лучший молодой воспитатель»)») победитель - воспитатель детского сад № 4 из Черемхово Ольга Шнырева. В номинации «Лучший педагогический работник организации дополнительного образования» победила педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества Иркутска Анна Рудневская. Лучший «Педагог психолог» - педагог-психолог школы № 55 Иркутска Марина Шилова.
Отмечен и победитель регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, «Сердце отдаю детям». Им стал педагог дополнительного образования Центра детского творчества Усть-Илимска Александр Коршунов.
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