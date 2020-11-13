Леса Приангарья атакуют опасные вредители

В Иркутской области, по результатам инвентаризации, очаги сибирского шелкопряда зарегистрированы на общей площади 90 тысяч 335,3 га.
Как сообщает пресс-служба «ЦЗЛ Иркутской области», сейчас идет подготовка обоснований проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда в насаждениях Иркутской области на 2021 год.
Сибирский шелкопряд является одним из наиболее опасных вредителей в лесах Иркутской области, отмечают специалисты. Из пораженных 90 тысяч 335,3 га проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя специалистами Центра защиты леса рекомендуется на площади 72 тысяч 620 га в насаждениях шести лесничеств: Качугского (30 тысяч 370,4 га), Заларинского (11 тысяч 779 га), Зиминского (6 тысяч 567,2 га), Черемховского (17 тысяч 491,6), Нукутского (3 тысячи 406,7 га) и Тайшетского (3 тысячи 5,1 га).
Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредителей планируются авиационным способом с применением химического препарата в насаждениях Черемховского, Зиминского, Заларинского и Тайшетского лесничеств, наземным способом с применением биологического препарата в насаждениях Качугского лесничества, а также авиационным и наземным способами с использованием химического препарата в Нукутском лесничестве.
При отсутствии мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда, возможно значительное ухудшение санитарного состояния насаждений, массовое распространение вредителя на значительные территории в 2021 году, отметили специалисты.
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