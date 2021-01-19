«Колобок» или «Молодая гвардия»? Выбираем, что посмотреть в открывшихся театрах

В культурной жизни Приангарья, наконец, случилось то, чего так долго ждали любители искусства – с 13 января театрам и концертным площадкам разрешили возобновить работу. Предлагаем подборку ближайших мероприятий, которые зрителям покажут учреждения культуры.

Оказалось, что планы у большинства иркутских театров пока скромные. Сразу вернуть привычные зрителям обширные репертуары они не могут – сказалось длительное закрытие, артистам требуется время, чтобы вспомнить и повторить материал. Зато театралы смогут увидеть премьеры, которые были подготовлены до карантина, но так и не были показаны публике.

Первым о своём открытии объявил Иркутский драматический театр имени Охлопкова. Там 16 февраля состоится премьера постановки «Любовь – книга золотая».

Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского откроется 5 февраля концертом «Зимние песни о главном». Его же покажут и на следующий день. На 7 и 9 февраля в театре запланирован показ музыкальной комедии «Любовь и голуби», на 10 и 11 февраля – рок-мистерии «Юнона и Авось». 12 февраля зрители увидят комедию «Тетушка Чарли», 13 февраля – джаз-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!», 16 февраля – музыкальную комедию «Собака на сене», а 17 – оперетту «Принцесса цирка». В честь Дня Святого Валентина 14 февраля Музтеатр покажет концерт «Все песни о любви».

Кассы театра начнут работать 25 января с 10:00 до 20:00. Кроме того, с 25 января откроется онлайн-продажа билетов.

– Зрители, у которых сохранились билеты на несостоявшиеся весной 2020 года спектакли, могут перебронировать их на новые даты по телефонам 8(3952)34-21-31 (касса), 8(3952)203-873 (администраторы). Билеты действительны в течение нынешнего и следующего сезонов (18 месяцев с момента снятия ограничительного режима). Льготные категории граждан также могут забронировать места предварительно по телефону администраторов 203-873, – отметили в пресс-службе театра.

Театр юного зрителя имени Александра Вампилова откроется 12 февраля премьерной постановкой «Мальчики» по роману Федора Михайловича Достоевского. Поставил спектакль режиссер Александр Гречман. Также показ этой театральной работы намечен и на 13 февраля.

Затем зрители ТЮЗа увидят еще две премьеры, их даты пока неизвестны. Первая – премьерная постановка по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». Его поставил заслуженный работник культуры РФ и директор театра Виктор Токарев. Предполагалось, что спектакль станет подарком к юбилею Победы, однако из-за коронавируса его премьера состоится лишь в феврале 2021 году.

Вторая премьера – постановка «Счастье мое», над которой работала режиссер и актриса ТЮЗа Елена Константинова. Этот спектакль уже был в репертуаре театра, однако потом был снят с показов. Теперь зрители смогут увидеть обновленную версию. Также в ближайшее время планируется постановка новой сказки « По зеленым холмам океана» драматурга Сергея Козлова.

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» откроется 27 и 28 февраля премьерой «Слоненок», которую покажут на Малой сцене театра. Режиссер-постановщик – Артем Яцухно.

– Весь март мы играем на Малой сцене спектакли «Слоненок» и «Колобок», а в начале апреля у нас будет еще две премьеры, которые мы поставили, но не показали. Сначала постановка «Крошка-енот», а затем «Карлик Нос», – рассказали Телеинформу в пресс-службе театра.

Также в апреле в репертуар постепенно будут вводиться постоянные спектакли, на которые зрители не успели сходить весной из-за коронавируса.

– В мае будет премьера, которую мы готовили к юбилею Победы, спектакль «Возвращайся». К концу мая, закрытию сезона, мы планируем показать спектакль «Алладин», – добавили в пресс-службе.

Взрослые спектакли, такие как «Старик и море», «Бетховен», «Утиная охота» и прочие, появятся в репертуаре «Аистенка» не раньше осени.

Иркутская областная филармония пока запланировала лишь одно мероприятия – концерт Губернаторского симфонического оркестра. Он состоится 30 января.

– В программе прозвучит «Valse Triste» и Скрипичный концерт Яна Сибелиуса, а также Сюита №1 П.И. Чайковского. Дирижировать будут заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш и Максим Качалов. Солист будет объявлен дополнительно. Также обращаем внимание, что в программе могут быть изменения, – рассказали Телеинформу в пресс-службе филармонии.

Театр народной драмы первые спектакли после столь длительного перерыва покажет для своих маленьких зрителей. На 24 января уже запланирован показ музыкальной сказки «Василиса Прекрасная», а 31 января зрители увидят сибирскую сказку «Косопят – борода до пят».

В театре напоминают, что купленные ранее билеты нужно будет обменять в кассе. Телефон для справок: 8(3952) 46-99-68.

Готовится к открытию и «Театр Пилигримов». Артисты покажут премьеру музыкальной сказки для детей «Кот в сапогах» и арт-рок мюзикл «NoRA». Даты спектаклей пока не определены. Их опубликуют на официальном сайте и социальных сетях театра.

Также о долгожданном открытии уже объявил Братский драматический театр. Его труппа времени зря не теряла и уже 21 января состоится первый показ.

– Мы готовы соблюсти все предъявляемые условия. Приобретено соответствующее оборудование, сделан ремонт внутренних помещений театра, заменены кресла. Театр готов и творчески: поставлено пять новых спектаклей, которые ждут своего зрителя. Те, кто купил билеты еще в марте, могут не волноваться: билеты действительны до конца театрального сезона на все спектакли, кроме премьерных. Показ начнется 21 января именно с тех постановок, которые были запланированы и не состоялись. Театр безмерно благодарен своим преданным зрителям за терпение и приглашает на спектакли, – отмечает директор театра Любовь Кудряшова.

Так, сначала зрители увидят спектакль «Когда весна придет...» по мотивам легендарного советского фильма «Весна на Заречной улице». Ее показ и намечен на 21 и 22 января. 23 и 24 января зрители увидят комедию «Шикарная свадьба», а 28 января состоится торжественное открытие 35 театрального сезона премьерой «Прекрасное далеко».

Черемховский драматический театр имени Гуркина наметил первый показ на 5 февраля. Зрители увидят премьеру фарс-комедии «Тетки», которую труппа театра поставила в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Автор пьесы Александр Коровкин, режиссёр-постановщик Тимур Насиров из Санкт-Петербурга.

По инф. Телеинформа

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