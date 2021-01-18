Итоги проверки зооприюта «Пять звёзд»: уголовное дело завели

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в приюте «Пять звезд», находящемся в поселке Карлук Иркутской области.
Поводом для обращения зоозащитников в силовые структуры послужил сигнал волонтеров, которым в ноябре удалось проникнуть на территорию приюта «Пять звезд»».
Генеральному директору ООО «Пять звёзд» и мэру Иркутского района внесены представления об устранении нарушений законодательства об ответственном обращении с животными.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области выявила нарушения при заключении органами местного самоуправления муниципальных контрактов. Так, в технических заданиях не указаны конкретные места содержания животных без владельцев, условия о возврате потерявшихся животных их владельцам и не отражены сведения о содержании в приюте животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания.
Также прокурорами выявлены факты бездействия органов местного самоуправления в части проверки документов подрядчика по исполнению муниципальных контрактов и отсутствие экспертизы оказанных услуг. Прокурорами в органы местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона.
Зоозащитники создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 40 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд».
Тем временем, в питомнике «К-9», куда вывезли животных из приюта «Пять звезд», в ночь на 28 декабря произошел пожар. Руководители «К-9» записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой контроль расследование причин пожара. В итоге Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль.
События прокомментировал региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.
По его словам, история, произошедшая в приюте «Пять звезд», показывает и доказывает, что жестокое обращение с животными недопустимо и должно быть наказуемо.
– В конце прошлого года эта новость шокировала нас и, естественно, вмиг обратила на себя внимание всех – от обычных жителей, волонтеров до чиновников. И то, что сейчас возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными – это результат общей работы, заслуга всех без исключения, кто так или иначе помогал и освещал тему, – сказал Виталий Перетолчин.
Депутат отметил, что общественный резонанс и гражданская позиция волонтеров помогли добиться возбуждения уголовного дела.
– Таких небольших приютов, где не должным образом обращаются с животными, по России может быть не один. Это говорит лишь о том, что на примере одной частной истории из Карлука мы можем сделать вывод – жестокое обращение с животными замалчивать нельзя, только так подобные случаи в целом по стране можно полностью искоренить, – прокомментировал парламентарий.
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