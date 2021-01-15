«Собачьи войны»: в питомнике «К-9» уверены, что их подожгли

В иркутском питомнике «К-9» уверены, что его подожгли. Пожар произошел в ночь на 28 декабря – сгорел ветблок и жилой пристрой к нему, где спали люди. За полтора месяца до этого в «К-9» приняли более 150 измученных животных, изъятых из приюта «Пять звезд».

Страсти по контрактам

Между иркутским «К-9» и «Пятью звездами» в Карлуке противостояние давнее. Руководитель питомника Вячеслав Славин уверен, что владелец приюта Александр Солдатов получает бюджетные деньги, но не выполняет взятые на себя обязательства – большинство собак ловят только на бумаге или ловят в одном муниципалитете и выпускают в другом.

– По документам у приюта «Пять звезд» должно было быть отловлено четыре тысячи собак. Когда их спрашивают, где они, отвечают, что усыпили. Но это должно было быть 40 КаМАЗов трупов, куда бы их дели? У нас в регионе просто нет мест для захоронения или сжигания такого количества тел животных, – неоднократно заявлял Вячеслав Славин.

Он убежден, что за те деньги, которые сейчас выплачиваются по муниципальным контрактам, просто невозможно выполнить все установленные законом требования по отлову и содержанию бездомных животных.

– Сейчас установили сумму на отлов, содержание, стерилизацию или кастрацию одной собаки 5450 рублей, – говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин. – При этом контракт обязывает 10 % животных усыпить по причине нежизнеспособности. Например, мы в этом году отловили около 400 животных – у нас не попалось ни одного, подлежащего усыплению. Сейчас мы подали в ФАС жалобу на введение в контракты такого требования.

Он резюмировал, что в Иркутской области цена на отлов и содержание одной собаки занижена, «поэтому на аукцион выходят мошенники, как Солдатов». Славин считает, что на собаку должно выделяться, минимум, 8 тысяч рублей.

Спасение умирающих

При этом неоднократно волонтеры и зоозащитники заявляли, что в «Пяти звездах» жестоко обращаются с животными – неоднократно в течение нескольких лет звучали заявления о том, что животных держат впроголодь, отсутствует надлежащий уход за ними, собаки гибнут. Осенью появилось открытое письмо, направленное в разные инстанции, за подписями зоозащитников, руководителей городских зоопарков и Вячеслава Славина с просьбой проверить деятельность «Пяти звезд».

А вскоре вокруг этого приюта разразился новый скандал. Получив удостоверение общественного инспектора, одна из волонтеров смогла попасть на территорию «Пяти звезд» и зафиксировать на видео многочисленные нарушения – голодных и больных собак, находившихся в одном вольере с мертвыми животными, трупы животных в мешках, некоторые из которых туда были явно скинуты заживо и так далее.

Собранные видеоматериалы были переданы в соответствующие органы, а также опубликованы в соцсетях. В результате, когда через пару дней волонтерам удалось попасть на территорию приюта еще раз, оттуда забрали всех животных. И большинство из них принял питомник «К-9».

– На сегодняшний день все животные были изъяты из концлагеря. Большинство из них (порядка 180) размещены в приюте при питомнике «К-9». Все без исключения собаки находятся в плачевном состоянии разной степени тяжести. Налицо признаки истощения, обезвоживания, переохлаждения, поражения различными заболеваниями. Требуется разноплановая помощь, поэтому каждый из вас может внести свой вклад в спасение этих несчастных животных, – писала у себя в посте одна из активисток Юлия Авдонина.

Позже стало известно, что несмотря на все старания ветеринаров питомника, часть животных из Карлука спасти не удалось – их состояние было слишком тяжелым и запущенным.

– Причина одна – несвоевременное оказание ветеринарной помощи. Ведь когда приют знает, что у него на территории инфекция, животное надо начинать лечить сразу при поступлении, а когда его просто приносят и бросают в вольер – от болезней, от недостатка кормления умирают не только щенки (хотя они наиболее подвержены заболеваниям), умирают и взрослые собаки. 90 % поголовья – чума и энтерит, и никакая помощь там никогда не оказывалась, – рассказывала общественный инспектор Елена Прадчук.

О волонтерах и конкурентах

Но выживших животных предстояло разместить в «К-9», а столько мест для новых гостей там не было предусмотрено. Помочь решить проблему вызвались благотворители и добровольцы. Первые безвозмездно предоставили питомнику доски, фанеру и другие стройматериалы, после чего была объявлена акция «Будкострой». В выходные добровольцы из областного центра приехали, чтобы построить будки для собак, вывезенных из приюта «Пять звезд». За два дня они сделали 54 домика для новых постояльцев питомника.

Также волонтеры несколько дней помогали заготавливать на зиму опилки и древесную стружку, которые пойдут на подстилки содержащимся в питомнике животным. Было собрано более тысячи мешков. Их все запаковали и убрали на зиму в теплое помещение. Кроме того, люди везли животным корма, лекарства, старые вещи на подстилки и так далее.

Тем временем в приюте «Пять звезд» Служба ветеринарии в ходе проверки выявила серьезные нарушения, акты о них были переданы в прокуратуру. Кроме того, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой взять на контроль ситуацию с приютом «Пять звезд».

– Убивать и тырить бюджетные деньги по карманам становится сложнее. За это теперь можно сесть. Риски увеличились. Но есть те, кто по-прежнему на эти преступления идёт. Тут два момента. Первый: закон теперь на нашей с вами стороне, и это важно. Виновных надо привлечь к ответственности. Как только поступят ответы от губернатора, МВД и прокуратуры, я их сразу же опубликую. Второе. Приютами должны заниматься волонтеры, а не коммерсанты. Те, для кого работа с животными – это не бизнес, а состояние души, – подчеркнул он.

Тем временем Александр Солдатов заявлял, что все это – «происки конкурентов, которые специально подбрасывают трупы животных и устраивают провокации».

Откуда взялся «красный петух»?

А меньше чем через месяц после завершения проверки ветслужбы в «К-9» вспыхнул пожар. Возгорание произошло в 4:33 утра. Площадь пожара предварительно составила 90 квадратных метров.

– Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вячеслав Славин уверен, что причиной возгорания стал поджог.

– Версия самовозгорания нами полностью исключается – очаг был на втором этаже, где не было никакого электричества, никакого обогрева. И вспыхнул огонь в 4 утра. Кроме того, видеокамеры запечатлели человека в маскхалате – сейчас запись передана она в Следственный комитет, – говорит он.

Руководитель питомника отметил, что начался пожар на чердаке ветблока. При этом в пристройке к нему ночевала его семья – Вячеслав Славин пояснил, что они беспокоились о состоянии находившихся в ветблоке животных и поэтому не ушли на ночь в свою расположенную недалеко от «К-9» квартиру.

К моменту прибытия пожарных ситуация усугубилась тем, что огонь достиг хранившихся на втором этаже емкостей с рыбьим жиром и растительным маслом, а также газового баллона. Несмотря на это, спасатели эвакуировали из задымленного ветблока собак. Вячеслав Славин выразил им огромную благодарность – они не побоялись вывести оттуда даже перенесшего операцию ротвейлера. Но двое животных все же пострадали, задохнувшись угарным газом.

Руководитель питомника считает, что причиной предполагаемого поджога стало то, что он выступил одним из активистов, которые своими обращениями в различные органы «закрыли лазейку получения бюджетных средств незаконным путем». Он уточнил, что речь идет о деньгах, разыгрываемых при распределении муниципальных контрактов на отлов и содержание животных, когда деньги выделялись, а работа не выполнялась.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки по факту пожара в «К-9».

Мир не без добрых людей

Сейчас временно ветеринарный кабинет питомника разместили в конюшне. Вскоре планируется переместить его в принадлежащую «К-9» гостиницу для собак. Новый ветблок планируется отстроить к концу марта – по словам Вячеслава Славина, уже заключен соответствующий контракт с подрядчиком. Он отметил, что для ускорения процесса это будет двухэтажное модульное здание, а не капитальное строение. На его возведение с помощью пожертвований собрано уже 5 млн рублей. В основном деньги собраны благодаря отзывчивости иркутян, но помощь поступала и из других городов, а также из-за рубежа – США и Японии.

– Это будет один из лучших ветеринарных госпиталей в России, – уверен руководитель питомника. – И мы готовы поделиться проектом здания со всеми желающими бесплатно, хотя нам он обошелся в 250 тысяч рублей.

В новый ветблок планируется приобрести рентгеновский аппарат. По словам Вячеслава Славина, это оборудование особенно актуально для них – каждую неделю сюда попадают травмированные или сбитые автомобилем животные.

– В отличие от других ветклиник, у нас рентгенологическое обследование для бездомных животных будет предоставляться бесплатно, – сообщил руководитель организации.

Приобрести этот аппарат планируется на средства, пожертвованные семьей мецената Альберта Авдоляна – его дети в свой день рождения отказались от праздника и подарка, попросив всех желающих их поздравить переводить деньги в помощь приюту. В результате собрана сумма 1,6 млн рублей.

Вячеслав Славин рассказал, что сейчас со специалистами решает вопрос, какой именно аппарат приобрести – собранной суммы достаточно для относительно недорогого и простого оборудования.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...