Иртутян зовут на массовый диктант по немецкому языку. Ферштэйн?

Открыта регистрация на участие во Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat – 2021». Диктант по немецкому языку пройдет с 19 по 24 февраля для всех желающих. Зарегистрироваться можно на официальном сайте акции, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на организаторов.

– Мы не ограничиваем географию участия: 19 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция диктанта, зарегистрироваться на которую можно по ссылке tollesdiktat.rusdeutsch.ru/online и подключиться – из любой точки мира. При регистрации необходимо будет указать уровень владения немецким языком: A1, A2 и B2. Текст для уровня С не предусмотрен. Трансляция станет доступна в личном кабинете в указанное время. После написания диктанта участник сохраняет свою работу и ему становится доступен оригинал текста. Это позволит провести самостоятельную проверку и увидеть свои ошибки. Сертификат участника можно будет скачать в личном кабинете, поэтому важно при регистрации корректно указать имя и фамилию, – говорится в сообщении.

В разных регионах страны будут работать офлайн-площадки. Их список можно также найти на официальном сайте акции и связаться с координаторами в регионах. Более того, есть возможность не просто стать участником, но и организовать площадку в своем населенном пункте. Как это сделать – читайте в разделе «Площадки».

По инф. Телеинформа

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