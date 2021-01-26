Иркутский зоосад начал принимать старые газеты и ненужные книги

Иркутский зоосад присоединился к благотворительному проекту «Помоги четвероногим друзьям», организованному участниками территориального общественного самоуправления «Новая волна». Теперь горожане могут привозить туда ненужные газеты, журналы, офисные материалы и книги.
По замыслу автора проекта Елены Кокшаровой, в дальнейшем собранная макулатура будет сдана в переработку, а на вырученные от этого средства участники ТОС закупят медикаменты и корма для собачьих питомников «К-9» и «ПовоДог».
Как сообщает пресс-служба зверинца, принесенные книги будут переданы в «Книжный приют», целью которого является сохранение книг от глобальной утилизации и поиск этим изданиям новых читателей.
Адреса пунктов сбора макулатуры в рамках проекта «Помоги четвероногим друзьям»:
Иркутский Зоосад – Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ).
Культурно-досуговый центр «Россия» – Иркутск, ул. Севастопольская, 216А.
Иркутский зоосад регулярно помогает неравнодушным гражданам. Недавно они привезли туда раненую косулю. Животное сапасалось от стаи бездомных собаки и выскочило на дорогу.
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