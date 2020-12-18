 Иркутск принимает конькобежцев со всей Сибири. Обещают захватывающее зрелище

В иркутском ледовом дворце «Байкал» 19 и 20 декабря проведут первенство Сибирского федерального округа среди юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Иркутской области.

В соревнованиях примут участие 160 спортсменов из шести регионов Сибири: Алтайского и Красноярского краёв, Томской, Омской, Кемеровской и Иркутской областей. Эти старты станут одним из этапов отбора для участия в первенстве России по конькобежному спорту.

– Соревнования обещают стать захватывающими и зрелищными, – прокомментировал президент областной федерации конькобежного спорта Владимир Матиенко. – Мы ожидаем обновления рекордов катка в ряде дисциплин. Очень надеемся, что нам удастся провести первенство федерального округа на высоком организационном уровне.

С расписанием забегов можно ознакомиться на странице бенди-центра в соцсети «ВКонтакте» .

По инф. Телеинформа

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