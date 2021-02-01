Игривые игрунки: взгляните на чудное потомство обезьянок в нашей зоогалерее!

Белоухие игрунки, родившиеся в Иркутской зоогалерее в начале января, растут быстро и уже вовсю активничают. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

– Маминых глаз там почти не видно (она вокруг суетиться), а у папы да, сонные глазки. На него с самого начала ложится большая часть тягот семейной жизни. Но он отлично справляется, не очень охотно отдаёт детей матери только на кормление, – говорит координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Напомним, детёныши родились у пары обезьян-мармозеток Барни и Паулины. В Иркутске до этого никогда не рождались белоухие игрунки.

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Как сообщается в официальной группе Иркутского зоопарка в соцсетях, пол новорожденных пока неизвестен. Также неясно, двойняшки они или близнецы. Однако ясно, что роды прошли успешно, родители и дети чувствуют себя хорошо.

Понаблюдать за семейством игрунок можно в отделе Дом Природы по улице Байкальская.

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По инф. Телеинформа

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