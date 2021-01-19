Подарок на Старый Новый год. В Иркутском зоопарке впервые родились белоухие игрунки

У пары обезьян-мармозеток Барни и Паулины из Иркутского зоопарка родились детеныши. Малыши появились на свет неделю назад и стали своеобразным подарком на Старый Новый год. В Иркутске еще никогда не рождались белоухие игрунки.

Как сообщается в официальной группе Иркутского зоопарка в соцсетях, пол новорожденных пока неизвестен. Также неясно, двойняшки они или близнецы. Однако ясно, что роды прошли успешно, родители и дети чувствуют себя хорошо.

– Барни и Паулина стали родителями впервые, но ведут себя с новорожденными настолько уверенно, что производят впечатление опытной многодетной пары. Перед родами (мы знали о предстоящем событии и готовились к нему) пара вела себя спокойно, сам процесс прошёл без осложнений, вмешательства человека не потребовалось. Так что никаких особых мер изоляции не пришлось вводить, кроме некоторого режима спокойствия вокруг вольера. У них пока не производится генеральная уборка и не моются стекла, а рядом исключены шумные мероприятия, все остальное в обычном режиме, – отметили в зоопарке.

Также добавим, что понаблюдать за семейством белоухих игрунок можно в отделе Дом Природы по улице Байкальская.

По инф. Телеинформа

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