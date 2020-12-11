Где купить необычный подарок с байкальским колоритом?

Галерея «Revолюция» в Иркутске 12 и 13 декабря проводит традиционную выставку-продажу новогодних подарков «Сделано на Байкале».
В программе – выставка-продажа подарков ручной работы, елочных игрушек, украшений из цветных металлов, натуральных камней и стекла, байкальской косметики, фермерских продуктов и полезных сладостей, сиропов из дикорастущих ягод, саженцев комнатных растений, деревянной и керамической посуды и других экологичных товаров.
Кроме того, сообщают организаторы, пройдет сбор вещей, обуви и детских игрушек для благотворительного магазина «Синица». Также 13 декабря можно будет обменяться елочными игрушками с другими участниками выставки.
Еще в планах:
сбор CD-дисков, пластиковых карт, батареек, крышек, мелкой электроники на переработку и цветных пластиковых пакетов (мастера сделают из них коврики);
консультации по раздельному сбору отходов от сообщества #ECOIRK;
показ коллекций одежды «Экомода»;
передвижная выставка «История одной женщины» проекта «Тайны Иркутска»;
мастер-классы для взрослых и детей;
обмен одеждой;
розыгрыши призов.
Выставку «Сделано на Байкале» организует сообщество выпускников и экспертов Школы экологического предпринимательства с соблюдением всех мер безопасности.
Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 40. Действует масочный режим. Вход – свободный. Часы работы выставки: с 12:00 до 19:00.
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