Где искупаться на Крещение?

В Иркутском районе 19 января, на Крещение, организуют две иордани – на реке Ангара в посёлке Бурдугуз и на реке Кая в посёлке Маркова. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил мэр района Леонид Фролов.
Также определены места для набора крещенской воды – в посёлках Листвянка, Большое Голоустное, Смоленщина. Везде будут предусмотрены меры для обеспечения безопасности людей.
Известны места иорданей и в Зиме. Их планируется устроить на протоке Мура реки Ока, в районе улицы Подгорной. Намечено сделать две иордани, одну для забора воды, другую для купания. Чин освящения воды планируется совершить в ночь с 18 на 19 января, начало – ровно в полночь. После его проведения и до 22.00 19 января будут проводиться купания. После этого иордани будут закрыты, рассказали в пресс-службе администрации города. В условиях коронавируса, мероприятие будет проводиться с соблюдением всех требований противоэпидемического режима.
Напомним, ранее было принято решение, что не будет оборудоваться иордань на заливе Якоби в Иркутске, так как ежегодно в праздник Крещения здесь собирается много людей для обряда купания. Обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с пандемией, в таких условиях будет нельзя. В других муниципальных образованиях области возможно открытие иорданей при наличии разрешений со стороны МЧС, Роспотребнадзора и при условии соблюдения мер безопасности.
По информации Братской епархии, из-за эпидемиологической ситуации в этом году освящение воды на иордани в Братске также не состоится. Такое же решение принято и в Бурятии, сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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