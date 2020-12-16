Фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне привлёк около сотни мастеров

Около 100 скульпторов заявили о желании поучаствовать в фестивале «Olkhon Ice Fest-2021». Он пройдет с 20 по 22 февраля 2021 года на острове Ольхон на Байкале неподалеку от поселка Хужир. С площадки будет открываться вид на скалу Шаманка.

Фестиваль нынешнего года «Olkhon Ice Fest» стал лучшим туристическим событием в сфере культуры Девятой национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. На конкурс подали 390 проектов из 59 регионов России. В финале у ольхонского фестиваля было 13 соперников, однако все они в результате остались позади.

– Это довольно редкое событие, когда мероприятие проводится впервые и сразу занимает первое место, – отметил председатель оргкомитета фестиваля Семен Майор. – Победа, в первую очередь, – это признание нашей работы. Кроме того, нам удалось завести большое количество знакомств и контактов, что дает больше возможностей.

Поэтому фестиваль «Olkhon Ice Fest» будет продолжен и в 2021 году. Центральным событием станет Международный конкурс ледовой скульптуры. Если в прошлом году тема была достаточно простой и обширной – «Лед – это жизнь», то в этом году мастерам предложено философское размышление на тему «Трансформация мира».

– Тема выбрана очень актуальная, потому что все жители Земли сейчас интересуются, куда мы идем. Философы, экономисты задаются вопросом: «А как будет выглядеть мир через 5, 10 или 50 лет?» Мы предлагаем художникам дать ответы на эти вопросы. И уже сейчас есть большой отклик от мастеров, – продолжил Семен Майор.

Так как в больших городах все конкурсы в основном отменяются, организаторы ледового фестиваля на Ольхоне надеются, что в Иркутскую область приедут все, кто уже соскучился по творчеству и доброму соперничеству.

Культурная программа фестиваля пока под вопросом – накладывает отпечаток пандемия коронавируса, а вот спортивных событий будет несколько. Во-первых, организаторы планируют устроить хоккейный матч, провести Хээр Шаалган – национальное состязание по разбиванию хребтовой кости, а также шуточный футбол в валенках.

– В 2020 году на фестивале мы праздновали Сагаалган – бурятский новый год, а также Масленицу. Была большая танцевальная программа. Приезжали заслуженные коллективы «Ангара», этнопарк «Золотая Орда». В этом году мы пока думаем, получится ли провести нечто подобное, так как все массовые мероприятия под вопросом, – подчеркнул Семен Майор.

Самому же фестивалю, как считают организаторы, коронавирус и ограничения не угрожают, так как он проходит под открытым небом и не предполагает единовременного скопления большого количества людей. Парк ледовых скульптур, который появится по итогам конкурса, можно будет посещать небольшими группами людей, поэтому никакой опасности нет. Кроме того, он будет «жить» на Ольхоне несколько недель, так что у всех желающих будет шанс его увидеть.

А посмотреть точно будет на что. Изюминка и главное отличие фигур фестиваля «Olkhon Ice Fest» организаторы называют технологию изготовления работ. Они ее назвали ледопластикой. Предполагается, что скульптуры будут создаваться не только из массивных кубов льда. Будут задействованы природные особенности местности.

– Сам ландшафт очень богатый. Преимущество в том, что скалы полностью покрыты льдом. Есть сосульки, ледяные гроты, очень интересные торосы. Всё это можно применять в композициях. Мы можем делать скульптуры не только из выпиленного льда, но и использовать то, что нам подарила природа. На тех фестивалях, на которых я был, такого еще не видел. Я был на Хубсугуле, там тоже прямо на льду озера делали фигуры, в Листвянке у нас проходит конкурс. Но такую технику не применяли нигде. Это – находка нашего фестиваля, – рассказал арт-директор фестиваля, призёр российских и международных конкурсов скульптуры по льду, дереву, песку и бетону Евгений Тимкович.

Он также добавил, что заданы определенные рамки художественного языка скульптур, все они должны быть абстрактными.

– Абстракция, на мой взгляд, это то, что нужно Ольхону. Само место такое мистическое. И когда приезжают туда люди со всего мира, они определяют для себя каким-то внутренним чутьем, что да, это место очень необычное, уникальное. Здесь должно быть уникальное искусство, – подчеркнул Евгений Тимкович.

Эксперт рассказал, что положение о конкурсе уже запросили около 100 мастеров со всех уголков света. Арт-директору фестиваля пишут в соцсетях скульпторы из Китая, Японии, Малайзии, Кореи, США, Мексики, Бразилии, Канады, многих европейских стран, и, конечно, со всей России.

– Если пандемия не позволит заграничным скульпторам приехать к нам, на этот случай у нас предусмотрен онлайн-конкурс эскизов. Лучший эскиз определит оргкомитет, куда войдут профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы. Затем рисунок напечатаем на баннере, а баннер мы разместим на площадке рядом с другими работами, – поделился Евгений Тимкович.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести несколько онлайн-мастер классов, в том числе по резке скульптур изо льда. Его для всех желающих проведет двенадцатикратный призер Чемпионата мира по ледовой скульптуре «Ice Alaska» Иван Зуев. Остальные темы мастер-классов организаторы пока не раскрывают.

– Еще у нас есть интересная идея, она на стадии проработки. У шаманов есть такой обряд – «Сохранение мира». Сейчас мы ведем переговоры с шаманами, чтобы у нас этот обряд был проведен во время фестиваля, возможно, тоже в онлайн-режиме, возможно, присоединятся соседние территории к нам в этом обряде. Идея – объединить силы, чтобы дать увидеть будущее мира не как апокалипсис, а как что-то светлое и хорошее, – резюмировал Семен Майор.

По инф. Телеинформа

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