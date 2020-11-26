Держим карман шире? Ветеранам труда и жертвам репрессий обещают расширить меры поддержки

В регионе будут расширены меры социальной поддержки ветеранов труда Иркутской области и людей, пострадавших от политических репрессии. Губернатор Игорь Кобзев уже подписал внесение соответствующих поправок в законы. Они начнут действовать уже в 2020 году.

Одна из них касается ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Иркутской области. До недавнего времени, в случае переезда ветерана на постоянное место жительства в другой регион, мера социальной поддержки отменялась.

Теперь же, согласно поправкам в закон, ветеран сохраняет за собой право на получение ЕДВ при переезде в иную территорию страны. Тем, кто только планирует смену места жительства стоит заранее подать документы в органы соцзащиты, а граждане уже живущие в других регионах могут отправить заявление с помощью обычной или электронной почты.

В другой поправке речь идет о компенсации проезда по железной дороге для реабилитированных лиц, и лиц пострадавших от политических репрессии. Раньше они могли получить её только за проезд в стандартном купе скорого поезда. Теперь же можно вернуть и средства за поездку в вагонах повышенной комфортности и в фирменных составах, однако не полностью. Возмещена будет только сумма соответствующая стоимости билета в стандартном купе.

Чтобы получить компенсацию достаточно будет взять у перевозчика справку с указанием стоимости проезда в купе скорого поезда на соответствующую дату и предоставить её вместе с билетом в органы соцзащиты.

По инф. Телеинформа

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