«Что музыка»: иркутян зовут на презентацию книги стихов Артёма Морса

В галерее Виктора Бронштейна 25 февраля иркутский поэт, член Союза российских писателей Артем Морс презентует свою новую книгу «Что музыка».

Как сообщает пресс-служба галереи, это третий сборник стихов автора, вышедший в московском издательстве «Воймега». В книгу вошли произведения, написанные с 2014 по 2020 год. Специально к выходу сборника иркутские иллюстраторы Анастасия Кардашова, Алина Свердлова-Александрова и Валентина Дережанова создали серию авторских открыток со стихами. На презентации при покупке книги каждый получит открытку в подарок.

– Для меня музыка – это гармония, а стихи – это путь к себе, попытка прочувствовать эту гармонию, – комментирует Артем Морс название книги.

На презентации можно будет познакомиться и пообщаться с поэтом, услышать авторское чтение стихов, взять автограф.

Книга «Что музыка» и открытки иркутских художников появятся в продаже в сувенирном магазине галереи с 25 февраля.

Встреча пройдет в залах галереи Виктора Бронштейна по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3. Вход свободный по предварительной записи по тел.: 8 (3952) 75-60-30. Начало в 19:00. Возрастное ограничение 16+. Продолжительность – 1 час.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...