Хотите сделать символ весны? Айда на мастер-классы в честь Сагаалгана

Иркутский областной краеведческий музей 12, 13 и 14 февраля приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные празднованию Нового года по восточному календарю.
Напомним, 12 февраля отмечается Сагаалган – буддийский Новый Год, праздник встречи весны и начала Белого месяца у восточных бурят. Эвенки отметят праздник возрождения природы и жизни Икэнипкэ чуть позже, весной, когда начнут распускаться почки лиственницы и когда всю ночь напролет запоет кукушка и разбудит своим голосом природу.
Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея отметит эти праздники вместе с художниками Этнокультурного центра народов Севера. Сотрудники отдела расскажут историю этих празднований, а художники проведут серию мастер-классов по созданию образа солнца – главного символа весны.
Так, 12 и 14 февраля мастер-класс по изготовлению национальной сумочки-оберега проведет народный мастер Иркутской области Евгения Гомбоева. А 13 февраля печатной технике научит участников мастер-класса член ИРО Союза художников России Сергей Писарев.
Пресс-служба музея сообщает: на занятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски).
Предварительная запись по телефону 8 (3952) 333-449 обязательна. Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. Начало классов в 15.00.
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