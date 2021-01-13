Холод собачий! Январь начался с аномально низких температур

В первой декаде января средняя температура в большинстве районов Иркутской области была ниже климатической нормы.
В течение декады в регионе наблюдалась достаточно контрастная по температурному фону погода, отмечают в пресс-службе Иркутского УГМС. Сильные морозы, установившиеся в последней пятидневке декабря 2020 года, удерживались до 3 января, затем произошло кратковременное ослабление морозов, а в середине декады температура снова стала ниже нормы.
8 января повсеместно, а в ряде районов и 9 января отмечалось значительное повышение температуры воздуха благодаря теплой воздушной массе с Западной Сибири. Средняя за декаду температура в большинстве районов оказалась на 1-5° ниже климатической нормы и на 5-10°, а на севере и северо-западе области на 13-16° холоднее прошлогодних значений.
Снег шел часто и, в основном был небольшим, более интенсивные снегопады (суточный максимум осадков колебался от 3 до 6 мм) прошли 6 и 7 января. В целом за декаду на большей территории области выпало от одной до двух декадных норм. На 10 января высота снежного покрова составляла в основной земледельческой зоне 12-20 см, в северных и верхнеленских районах – 25-35 см, что близко к средним многолетним значениям и на 5−15 см меньше, чем в прошлом году. В Нижнеилимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах высота снежного покрова от 40 до 50 см, что превышает норму и прошлогодние значения на 5-10 см.
Глубина промерзшего слоя почвы составляет 80-130 см, в Качугском, ряде центральных районов, на полях с легкими почвами южных районов – 140-190 см, это близко к средним многолетним значениям, в центральных, местами в южных районах на 15-25 см меньше их.
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