Четвероногим «дамам» из зоосада подарили съедобные букеты

Накануне Международного женского дня сотрудники Иркутского зоосада решили сделать необычные подарки верблюдице, козам, носухе, ослице и другим «дамам» животного царства.

По их просьбе мастера художественной резки по овощам и фруктам Евгений Горбунов и Виктор Харчев создали пять красивых и вкусных букетов для четвероногих виновниц торжества. Об этом сообщает пресс-служба зверинца. Работа заняла более трех часов. В изготовлении презентов использовались морковь, свекла, ананасы, перцы, арбузы, огурцы и редис. Эти привычные всем продукты превратились в прекрасные жарки, пионы, розы, лилии и тюльпаны.

– Евгений с Виктором – наши давние друзья, они много раз проводили для гостей Зоосада мастер-классы по карвингу и с удовольствием поддержали новую праздничную идею. Счастливые получательницы подарков, конечно же, в первую очередь оценили их гастрономические качества. Носуха Бонни не могла оторваться от арбузной части букета, а крольчихи не оставили ровным счетом ничего от морковно-свекольных бутонов, – рассказывают в зоосаде.

Вручать животным съедобные презенты – давняя традиция организации. Раньше для пушистых и пернатых именинников готовили специальные праздничные торты.

Также на все три ближайших праздничных дня для гостей зоосада подготовлены развлекательные программы, а 8 марта все женщины смогут посетить зверинец за половину стоимости входного билета.

Адрес Иркутского зоосада: ул. Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ). Телефон для справок: 8 (3952) 66-46-39

Ранее сообщалось, что к Международному женскому дню в Иркутске вырастили совершенно новые сорта тюльпанов.

По инф. Телеинформа

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