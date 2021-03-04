Для милых дам: в Иркутске вырастили тюльпаны 6 новых сортов

В иркутском «Горзеленхозе» к 8 марта вырастили свыше 70 тысяч весенних цветов. Одних только тюльпанов срежут более 48 тысяч штук. Новинка сезона – махровые сорта Purple Sky и Purple Lady.

Как рассказала 2 марта начальник агрокомплекса «Горзеленхоза» Анастасия Кузьменко, на этот год сделали закладку в 60 тысяч луковиц тюльпанов 29 сортов, из них шесть – новые. Также к Международному женскому дню жителей Приангарья порадуют нарциссы, гиацинты, крокусы и тюльпаны в горшочках.

– Эксперимент 2021 года – бахромчатые сорта тюльпанов, раньше «Горзеленхоз» такие не выращивал. Есть, конечно, определенные замечания к ним, но в целом мы довольны результатом, – рассказала она.



По сравнению с 2020 годом количество высаженных луковиц увеличили на 5 тысяч штук:

– Каждый год тюльпан уходит весь: ничего не остается. В прошлом году у нас был такой опыт, что все цветы распродали к 10 часам утра 8 марта. Хотелось бы вырастить побольше, но, к сожалению, мы ограничены производственными площадями. На следующий год мы хотели бы их увеличить, пока что изыскиваем возможности, – поделилась Анастасия Кузьменко.

Основные поставки цветов «Горзеленхоза» – по Иркутской области. Экспериментальные сорта закладывают каждый год в небольшом количестве – по 1000-1500 штук. Какие будут опробованы на будущий год, пока не известно: формировать заявки будут ближе к осени, исходя из ассортимента каталогов у поставщиков.

Прошлогодние эксперименты вошли в постоянный состав выращиваемых тюльпанов. Напомним, в 2020 году у «Горзеленхоза» было три сорта-новинки: оранжевые «Люба», бело-розовые «Бьюти тренд» и бело-сиреневые «Таня». Кроме того, вырастили сейчас и «проверенных старичков» – сорта «Стронг Голд», «Стронг Лав», «Ланка», «Барселона». Это классические красные, желтые, белые и розовые оттенкитюльпанов, неизменно пользующиеся популярностью.

– Основное преимущество выращенных в Иркутске тюльпанов перед импортными – свежая срезка, когда бутоны еще полузакрыты. Она – залог того, что букеты простоят долго, потому что это позволяет сохранить свежесть цветка. Мы за свои тюльпаны даем гарантию качества. Поэтому, кстати, и сроки срезки сдвигаются к самому празднику, – рассказала начальник агрокомплекса.

Пока что ажиотажа среди покупателей нет. Однако традиционно «жаркие» дни ожидаются 6, 7 и особенно 8 марта. Кстати, в этом году на 14 февраля, День всех влюбленных, Горзеленхоз тоже выращивал свежие тюльпаны. На предприятии специально делали «выгонку» к этим дням – ускоряли рост части луковиц.

Горзеленхоз расположен по адресу: Иркутск, ул. Омулевского, 49. При предприятии работают два розничных магазина – со стороны улицы Красноярская и со стороны трамвайного депо. Посетителей принимают без выходных. Предварительную заявку на заказ цветов или саженцев можно оставить по телефонам: 8-983-696-39-20, 8 (3952) 22-07-42 или на сайте gzh38.ru. Также можно найти компанию в справочнике 2ГИС.

По инф. Телеинформа

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