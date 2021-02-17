Браконьеры спрятали тушу лося в машине с дровами, но всё равно попались

Браконьеры в Приангарье продолжают отстреливать косуль – еще двух убитых животных изъяли у нарушителей в Шелеховском лесничестве. Также зафиксирован факт незаконной добычи лося.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, оба нарушения были выявлены во вторую неделю февраля. Машину браконьеров, подстреливших косуль, остановили сотрудники территориального управления министерства по Шелеховскому лесничеству совместно с дорожными инспекторами.

Также вместе с производственным охотничьим инспектором Шелеховского отделения Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов и сотрудниками полиции был выявлен факт незаконной добычи одной особи лося. Тушу пытались вывезти в кузове грузового автомобиля, прикрыв ее свежеспиленными дровами.

По обоим фактам материалы переданы в полицию для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Между тем, напомним, с начала года в Приангарье уже зафиксировали два случая браконьерства. Незаконно добытых косуль в Иркутском районе нарушители пытались выдать за глухарей, предъявив разрешение на отстрел птицы. А в Эхирит-Булагатском районе с поличным поймали двух иркутян вообще без охотничьих разрешений, подстреливших косулю.

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По инф. Телеинформа

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