Браконьеры спрятали тушу лося в машине с дровами, но всё равно попались

Браконьеры в Приангарье продолжают отстреливать косуль – еще двух убитых животных изъяли у нарушителей в Шелеховском лесничестве. Также зафиксирован факт незаконной добычи лося.
Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, оба нарушения были выявлены во вторую неделю февраля. Машину браконьеров, подстреливших косуль, остановили сотрудники территориального управления министерства по Шелеховскому лесничеству совместно с дорожными инспекторами.
Также вместе с производственным охотничьим инспектором Шелеховского отделения Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов и сотрудниками полиции был выявлен факт незаконной добычи одной особи лося. Тушу пытались вывезти в кузове грузового автомобиля, прикрыв ее свежеспиленными дровами.
По обоим фактам материалы переданы в полицию для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.
Между тем, напомним, с начала года в Приангарье уже зафиксировали два случая браконьерства. Незаконно добытых косуль в Иркутском районе нарушители пытались выдать за глухарей, предъявив разрешение на отстрел птицы. А в Эхирит-Булагатском районе с поличным поймали двух иркутян вообще без охотничьих разрешений, подстреливших косулю.
Старшее поколение наверняка хорошо помнит звёздную пару Дружинина–Мукосей. Светлана Сергеевна сыграла в таких легендарных фильмах, как «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Какое оно, море?». Анатолий Мукосей – один из самых известных кинооператоров Советского союза и России, лауреат множества премий.
17 февраля — День российских студенческих отрядов. Сегодня мы с вами вспоминаем то время, окутанное юношеской романтикой, как что-то светлое, захватывающее и интересное. Движение это по-прежнему популярно среди молодежи, несмотря на свою уже более чем полувековую историю.
Вопиющий случай произошел в одной из школ Якутии — ученик ударил учительницу в лицо. При этом разница в возрасте между ними была не так уж и велика, но, тем не менее, поднимать руку на педагога, хотя бы и молодого — это из рук вон...
Мотивирующий канал для тех, кто думает о своем здоровье, ведет блогер Игорь на платформе Яндекс Дзен. Называется детище автора «Я – здоровый человек». Игорь проводит прямые эфиры из Царского Села. И многие записи у него тоже... царские. Например: «Советы от Царя Моржа: “Двигайся каждый день!”», «Царь Морж: «Где прорубь, там здоровье...», «Царь Морж: «Не болею никогда...»», «Царь Морж: «Мой день...»» и т.д. И обещает даже морж Игорь прямые эфиры из проруби!
Сегодня в России люди, чья работа связана с повышенной опасностью, должны регулярно проходить психиатрическое освидетельствование. Это касается, прежде всего, силовиков, транспортников, педагогов и врачей.
В период майских праздников на полуостров Крым можно будет добраться по 10 железнодорожным маршрутам. Из Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут следовать до Симферополя, Евпатории и Севастополя, а из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска — до Симферополя.
В городе Самаре на улице Ново-Садовой местные жители внезапно обнаружили, что остановка общественного транспорта преобразилась: ее стекла оклеили советскими обоями, а в середине в лучших (пост)советских традициях повесили ковер.
Любой кухонный гарнитур может потерять свою привлекательность. Не застрахована такая мебель от всевозможных повреждений, гарнитур хозяева могут использовать длительное время, можно сказать «до дыр». Влага, пар, солнечные лучи – все это вносит свою лепту в дело износа. И что же делать?
У кого не сжимается сердце при виде бездомных голодных кошек? Конечно же, у нас, пожилых (но не только, что уж тут говорить). И если мы с вами может беспрепятственно сколько угодно подкармливать барсиков, то во Франции, оказывается, для этого нужно получить целое специальное удостоверение!
Уголовное преследование врачей за ошибки в лечении принесло свои результаты. Медики признались, что далеко не всегда готовы рисковать при спасении пациентов, ведь если что-то пойдет не так, они отправятся за решетку. И их можно понять с одной стороны. А с другой - как же клятва Гиппократа? И на кого тогда надеяться нам?
Накануне Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ. Скорую помощь актёру вызвала супруга Лариса Луппиан, которая затем рассказала журналистам подробности о госпитализации.
В Бабушкинском суде прокурор попросила судью назначить оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. Кстати, недавно в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего Игната Артеменко. И она впечатляет...
Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. (Это журнал, в котором постоянно публикуются списки богатеньких олигархов и звезд. - прим. МГ.)
В конце минувшего года, когда весь мир захлестнула пандемия, число людей, получающих пособие по безработице в России, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз! Люди массово лишались рабочих мест из-за того, что просели такие сферы, как туризм и общепит (прежде всего). Понятно, что решать проблему давно пора, ведь надо как-то экономику восстанавливать. И вот президент дает указ.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.