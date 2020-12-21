Вытащили из петли: самка кабарги чудом не стала добычей браконьеров

Люди начали украшать свои жилища коврами еще две с половиной тысячи лет назад, и до сих пор эти напольные покрытия пользуются спросом. Все потому, что ковер – это вещь многофункциональная: он утепляет пол, поглощает громкие звуки и украшает интерьер. Сегодня ковровые изделия изготавливаются из самых разнообразных материалов, от шелка до синтетики, и каждый вид имеет свои особенности. Причем благодаря современным технологиям ковры из синтетических материалов практически ничем не уступают натуральным и даже имеют некоторые преимущества, в том числе и доступную стоимость. В последнее время очень популярны ковры из вискозы в Санкт-Петербурге и не только, поэтому рассмотрим поближе, в чем заключаются их плюсы и минусы.