Улетела птицею от нас

11 февраля 1993 года – черная отметина в истории иркутского и отечественного спорта: в этот день на кольцевой дороге вблизи столичного аэропорта погибла в автокатастрофе несравненная прима мировой художественной гимнастики Оксана Костина.

Ей было уготовано родиться

Летящей птицей с трепетным крылом.

Ей было уготовано разбиться

О смертный камень на пути своем.

Владимир Скиф

Роковая встреча

В то утро Оксана и ее жених Эдик Зеновка, известный мастер пятиборья, бронзовый призер Олимпийских игр, ездили в аэропорт забрать переданные тренером Оксаны Ольгой Буяновой документы. У Костиной планировался тур в Африку и она решила взять с собой юную гимнастку из Иркутска. Ее документы и забирала прима мировой гимнастики. Говорят, прямо в аэропорту Эдик вручил невесте подарок – золотой браслет с россыпью бриллиантов. Дату свадьбы еще не назначили, но все шло к тому. Оксана в сладостном ожидании перемен в личной судьбе, осталось обсудить детали. Авто вел Эдик, водитель с солидным стажем, знавший дорогу как свои пять пальцев. Что случилось в ту роковую минуту, осталось тайной. Да и что это может изменить? Машину неожиданно вынесло на полосу встречного движения, прямо на грузовик… Последнее, что помнил Эдуард – лежащую на снегу Ксюшу и свои слова: «Накройте, ей же холодно».

Проститься со своей звездочкой Ксюшей пришли тысячи иркутян. На главной улице города, напротив Дворца спорта, остановились трамваи, троллейбусы, автобусы, а люди все шли и шли. Море цветов, море слез, море великой скорби. Зеновка находился в больнице, в Иркутск прилетел его отец – кадровый военный, полковник, взявший на себя тяжесть моральной ответственности за трагедию.

Ей рукоплескали во всех частях света

Из 21 года, что отпустила ей судьба, 13 лет связано с гимнастикой. Она объездила почти весь мир, но что видела? Спортивные залы, изнурительные тренировки, бесконечные напряженные турниры… Не потому ли юные знаменитости слишком рано взрослеют, на их хрупкие плечи взваливается бремя ответственности – за родную секцию, честь города, области, страны… Костина терпеливо несла этот крест как должное. Не роптала, не плакалась в жилетку.

Первые шаги семилетняя первоклассница сделала под руководством Любови Дорохиной. Вскоре по семейным обстоятельствам тренер покинула Иркутск, передав воспитанницу своему учителю Сарре Анатольевне Горелик, с именем которой связана целая эпоха в иркутской художественной гимнастике.

«Талантливых, одаренных и ярких девочек было много, но не таких, как Костина, – вспоминала Горелик, – в ней счастливо сочетались внутренний шарм, гибкость, уникальная двигательная память, умение трудиться, выполнять упражнения «от и до».

В 1983 году группу, в которой занималась кандидат в мастера спорта Костина, приняла Ольга Буянова. Потом она скажет: «Благодарна судьбе, которая подарила мне встречу с Оксаной».

В возрасте, когда ровесницы играют в куклы, Ксюшу представили широкому кругу: «Перед вами будущая звезда мировой гимнастики». Кто-то улыбнулся, восприняв слова за очередной аванс. Феномен юной одаренности был многим непонятен. Действительно, как в этой хрупкой девочке молодая наставница могла распознать будущую звезду.

Тогда и Буянову по большому счету еще мало знали. Разве что коллеги. Максималист, трудоголик, тренер Буянова добивалась от учениц такого же отношения. Жесткая требовательность не оспаривалась. Да никому это и в голову не приходило. Ксюша была влюблена в гимнастику. В домашней доброй девочке таилась огромная внутренняя энергия. На ковре она преображалась и буквально за год поднялась до бронзового пьедестала взрослого чемпионата СССР. Провидец Буянова знала, что говорила, делая смелый прогноз.

«Я знаю Костину с самого детства, – дополняет штрихи к портрету известный иркутский спортивный врач Витольд Сивохов, – про ее обязательность легенды ходили. Cказала «буду в 12:00», то можно часы сверять на точность – ни минутой позже. Тренировалась по жесточайшему ритму – три раза в день, такое выдержать способен только сильный, целеустремленный человек».

В 17 лет Оксана – обладательница золотой медали мирового чемпионата в Сараево в командном первенстве, серебряный призер в упражнениях с мячом... А потом череда успехов на крупнейших международных соревнованиях, ей рукоплескали восхищенные зрители в разных частях света – Испании и Японии, США и Франции, Германии и Швеции… А она воспринимала это без малейшего признака головокружения. Шла напряженная подготовка к Олимпиаде-92 в Барселоне – главной цели.

Предельно занятая гимнастикой, уже знаменитая и узнаваемая тысячами поклонников, Оксана в повседневной жизни оставалась земной. Ее мама, Галина Даниловна, вспоминала: «Ксюша любила на катере ходить по Байкалу, могла отца заменить у штурвала, была мастерицей на все руки – сама ремонтировала квартиру, кафельную плитку укладывала, обои клеила. Очень любила животных, из зарубежных поездок привозила корм для бездомных дворняжек и мечтала завести кошек и собачек. Обожала поэзию Пушкина, Блока, Есенина. Настольной была книга Юрия Германа «Дорогой мой человек».

Ксюша – самородок, а он дороже золота

Ее кандидатура на поездку в сказочную Барселону не вызывала сомнений. Оксана завоевала путевку в жесткой конкуренции с украинскими гимнастками, выиграв у них решающий отборочный турнир. Сильнейшая на ковре и беспомощная перед политиканами из СНГ. За закрытыми дверьми нахрапистые деятели из Киева сломали беспринципных российских руководителей спорта, сдавших фактически свою соотечественницу. В результате закулисного бесчестия сибирячка Костина оказалась вне сборной. За Оксану отчаянно продолжали бороться тогдашний глава спортивного Приангарья Леонид Яковенко и иркутские депутаты. Но, как говорится, против лома нет приема. Лучшие специалисты утверждали, что Костина в Барселоне завоевала бы золотую медаль, ее готовность к главному в жизни турниру была в высшей степени превосходной. Президент Международного олимпийского комитета Антонио Самаранч, понимая, насколько несправедливо поступили с Костиной, пригласил ее на Олимпиаду в качестве почетного гостя. Вот там по воле случая она оказалась в одной компании с Зеновкой. Если б знать…

Оксана хотела уйти из большого спорта, но оказалось, что на чемпионате мира-92 в Брюсселе национальные интересы, кроме нее, некому достойно защищать. Ее попросили вернуться, а она отказать не могла, была выше личных обид. Никто не знал, что у нее травмирована нога, никто этого и не заметил, она выходила на ковер на обезболивающих уколах и покоряла зрителей потрясающим искусством, завоевав пять золотых медалей: четыре – в отдельных упражнениях и одну – абсолютной чемпионки. Повторить достижение можно, но не превзойти.

«Ксюша – самородок, а он дороже золота. Она – художник», – емко и точно подметил известный иркутский композитор Владимир Соколов, писавший музыку для ее выступлений.

Ирина Винер, заслуженный тренер России:

«Ее потрясающее обаяние, ее свет, который она излучала, озаряя им зрителей, судей, соперниц были поистине фантастическими. Я часто показываю видеозаписи выступлений Костиной своим ученицам – уже признанным и начинающим. Вовсе не для того, чтобы настоятельно требовать: «Делайте, как Оксана!». Нет, копировать Ксюшу невозможно. Я просто пытаюсь преподнести им образец, если хотите, высшего пилотажа. Чтобы они зарядились той энергией, которой обладала великая «художница» Оксана Костина».

И вот наконец-то она могла позволить себе окунуться в личную жизнь – посещать театры, дискотеки, проводить больше времени с мамой и любимыми племянницами.

Но судьба распорядилась по-своему…

P. S. Ежегодно в Иркутске проводились крупные международные турниры имени Оксаны Костиной. И вдруг прекратились. Финансовые проблемы? Не без этого. Нет возможности приглашать мировых прим? И не надо. Есть свои, доморощенные – им, как воздух, нужен турнир своего кумира. Пусть регионального уровня, не имеет значения. Да и о чем это мы, если речь о самом святом – светлой памяти…

Костина Оксана Александровна. Родилась 15 апреля 1972 года в Иркутске. Семикратная чемпионка Мира, абсолютная чемпионка мира, чемпионка Спартакиады народов СССР. Серебряный и бронзовый призер Игр доброй воли. На чемпионатах Европы и мира завоевала 14 медалей, из них 11 золотых. Заслуженный мастер спорта.

***

В 2020 году в свет вышла биография заслуженного тренера СССР и России по художественной гимнастике Ольги Буяновой «Жизнь моя – моя гимнастика». Книга состоит из воспоминаний Ольги Буяновой о воспитанных ею спортсменках, Олимпийских играх, и о жизни, 45 лет которой отданы художественной гимнастике. Книга состоит из пяти глав. «Оксана», «Две Наташи» и «Даша» рассказывают об основных ученицах Ольги Буяновой. Это уже упоминавшаяся семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Оксана Костина, трехкратная чемпионка мира Наталья Липковская и двукратная чемпионка мира Наталья Королева, а также серебряный призер Олимпийских игр-2012 и четырехкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева. Глава «Италия» посвящена четырем годам, которые Ольга Буянова провела, работая главным тренером олимпийской сборной Италии по художественной гимнастике, а последняя глава «Мы» повествует о личной жизни и семье. Книгу «Жизнь моя – моя гимнастика» можно приобрести в Иркутске в магазине «СпортБум» по адресу: ул. Карла Маркса, 39. Читать главу "Гимнастика" - по ссылке.



Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...