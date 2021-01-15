Представитель «Ядерной державы»

15 января 40-летний день рождения отмечает мастер спорта международного класса, обладатель несусветного числа побед на российских и международных турнирах по толканию ядра, участник Олимпийских игр иркутянин Иван Юшков.

На снимке И. Бражник и И. Юшков. Иван Юшков – двукратный победитель первенства страны среди юниоров, шестикратный среди молодежи, пятикратный чемпион России, вице-чемпион мирового первенства среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призёр зимнего Кубка Европы, неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований. Личный рекорд – 20 м 57 см. Выпускник Иркутского государственного педагогического университета.

Наказ мэтра

Достижения метателей невозможно представить без заслуженных тренеров России Юрия Николаевича Рыбина и Игоря Ивановича Бражника. Созданная ими лучшая в стране школа метателей именуется не иначе как «Ядерная держава». За высокие достижения Юрий Рыбин удостоен высокого звания «Почетный гражданин области».

Оба – ученики известного специалиста А. Рудских. Преподаватель Иркутского техникума физкультуры Александр Григорьевич был главным человеком в иркутской легкой атлетике, ее мозговым центром, дав путевку в большой спорт плеяде выдающихся мастеров. Достижения «ковались» в 16-метровом зале, так называемом манеже под крышей стадиона «Труд», в простонародье «пещере», где толкали и метали железные «мячики», прыгали и бегали. Чем и были счастливы, не задумываясь, что тренируются в примитивных условиях каменного века. Молодые, одержимые Рыбин и Бражник одержали немало славных побед на республиканских состязаниях. Перед отъездом в столицу Белоруссии Рудских, передавая эстафету своим подопечным, пророчески сказал:

– Я верю, что вы поднимите планку до всесоюзного и международного масштаба.

Молодые наставники приняли наказ мэтра к исполнению. Их воспитанники пошли дальше и выше, на протяжении свыше двух десятков лет удерживая лидирующие позиции в стране. Первым пробился наверх Виктор Соснин, установивший в 1984 году новый рекорд СССР в толкании ядра – 20 м 44 см. Это был сигнал другим: дерзайте! Подросла целая плеяда талантливых атлетов, имена которых узнал спортивный мир.

На последних шести Олимпийских играх – в Барселоне (1992), Атланте (1996), Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012) – неизменно широко были представлены иркутские метатели: Евгений Пальчиков, Павел Чумаченко, Иван Юшков, Антон Любославский. Бесценный вклад внес в историю Паралимпийских игр Сергей Ходаков, обладатель медалей всех достоинств.

Награда за мужество

Инвалид по зрению, Сергей Ходаков – яркий пример для каждого, кто стремится к вершине. Он родился в 1966 году, учился в иркутской школе-интернате для слепых и слабовидящих, где уроки мастерства осваивал у великого энтузиаста и заслуженного тренера России Владимира Протасова. Следующий этап – техникум физкультуры и продвижение вверх под началом преподавателя Лидии Даведюк, а затем ее супруга Юрия Рыбина. Четыре года они трудились, как проклятые, не зная покоя и передышек. На Паралимпиаде-92 в Барселоне Сергей завоевал золотую и две серебряные награды – в метании молота, диска и толкании ядра. За выдающиеся успехи в 1995 году был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта» и ордена Почета.

На Паралимпиаде в Атланте Ходаков выступал под началом двух наставников – Рыбина и Бражника. Не оправдать их доверия Сергей не имел морального права. Диск «приземлился» на золотой отметке – 43 м 10 см. В толкании ядра – бронзовый результат.

Была и третья Олимпиада – в Сиднее, где впервые в истории иркутского спорта нашему знаменитому чемпиону была оказана высочайшая честь – нести знамя российской команды. Да, на третьих Играх Сергей остался без медали. Но кто бросит камень? Боролся до конца.

Право быть первым

В детстве Иван Юшков спал и видел себя десантником. Здоровьем бог не обидел, плюс наследственная смелость и решимость – парень хоть куда. Доблестные войска в его лице могли получить достойного защитника. Но не суждено. Судьбой стал спорт. Юный богатырь увлекся метаниями. В 18 лет он, кандидат в мастера спорта, едва не обставил на зональных соревнованиях корифеев ядра международного класса и сходу был приписан к «ядерной державе» – так называли лучшую в стране иркутскую школу метателей.

Ученику Игоря Ивановича Бражника, Юшкову не пришлось учиться на ошибках, он использовал на полную катушку богатый опыт старших. В советские времена для того, чтобы пройти путь от новичка до мастера спорта, отводилось семь-восемь лет. Иван с космической скоростью перекрыл этот график.

– За год он поднял потолок личных достижений в толкании ядра на три метра с лишним, показав гроссмейстерский результат – 19 м 27 см, – комментирует Игорь Бражник, человек далеко не сентиментальный, удивить которого чем-либо крайне трудно, но который знает, что за этим результатом – колоссальный труд, страстное желание доказать быть первым. Даже в самой экстремальной ситуации Иван невозмутим и сосредоточен.

Так было на самом памятном для Юшкова мировом молодежном первенстве в Сантьяго в 2000 году, где ему, единственному из российских метателей, удалось завоевать медаль серебряного достоинства.

– Для меня это был первый выезд за рубеж, – вспоминает Иван, – более грозных соперников я еще не встречал. Ко всему известно, что у этого стадиона печальная история, 27 лет назад во времена правления Пиночета он был превращен в концлагерь, здесь расстреляли сотни людей, в их числе известного барда Виктора Хара. А теперь спортсооружение носит его имя. Волнующее состояние улетучилось, как только переступил сектор для метаний. Главное – показать все, на что ты способен.

16 сентября 2000 года дебютант поднялся на серебряный пьедестал. Потом последовали высочайшего взрослого уровня европейские и мировые турниры, Олимпийские игры. И ни на одном сибиряк не уронил марки иркутской «ядерной державы».

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