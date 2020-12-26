О миллионном пассажире, красной икре и премиях

31 декабря в редакции формально рабочий день, по сути же с утра – расслабленная атмосфера. Газетный номер сверстан, материалы о самом-самом главном и с поздравлениями первых лиц уже в наборе… Коллектив в предвкушении «чаепития» и квартальной премии. И лишь единицы в поисках срочных сообщений. В этот день как раз иркутский доблестный «Аэрофлот» рапортовал о знаменательном событии – миллионом пассажире. Мне было поручено прямо у трапа самолета взять интервью у счастливчика. Чему, по правде сказать, я не очень обрадовался: все – за стол, а я – в аэропорт.

Павел Кушкин, иркутский спортивный журналист, постоянный автор МГ.

– Не огорчайся, – успокоил редактор. – Пока мы будем заседать и подводить итоги, ты репортаж подготовишь и к торжеству поспеешь.

– Наш отдел, как обычно, оставите без премии, – мрачно заметил я.

– Ну почему же? Разве что за ошибки. Ну, тут не на кого пенять…

Понятное дело, наш отдел новостей с колес сдавал горячую информацию, а в спешке всякое бывает. То ли дело отделы партийной жизни и пропаганды, у них все размеренно и проверено. Да и темы вечно живые: «Ленинским курсом», «Партия – наш рулевой». И всё освещается, как под копирку. Ошибки исключены. В крайнем случае, бдительные цензоры начеку – поправят. А нас некогда поправлять – ежедневно в номер, кровь из носа, подготовь лавину информационных заметок. А тут еще наш завотделом отчудил. Личность он неординарная: репортер божьей милостью, легкий на подъем, ни дня без строчки, но с завихрениями, особенно после окончания высшей партийной школы. Высосать из пальца или выдумать несуществующее – хлебом не корми. На что-то редактор закрывал глаза, и это сходило с рук, но бесконечно так продолжаться не могло.

Скандал, короче, напрашивался, и он разразился после его материала «Солдат еще живой» о знаменитом оружейном конструкторе, скончавшемся недавно. Ветераны подняли шум, для них каждое слово о войне – святая память.

– Неужели конструктор умер? – искренне не понимал автор. – Я же с ним недавно встречался.

– Когда недавно? – спросили мы.

– Месяца два назад на встрече ветеранов в Москве.

– Да за это время здоровые могут уйти, а что уж говорить об израненных войной, – сокрушался друг редакции, участник Великой Отечественной Петр Максимович Шубенко, который вел у нас военную страничку.

Виновник скандала недолго переживал. Бесшабашный, компанейский, он уладил конфликт, ветераны обид на него не таили и легко простили.

…Я уже собрался в аэропорт, как в кабинет влетел возбужденный коллега, протянув газету «Советский спорт» и спросил: читал?

– Недосуг, репортаж в башке.

– А ты почитай.

На первой странице черным по белому прописано:

«Первое место во всесоюзном конкурсе на освещение олимпийской тематики присуждено иркутской газете…»

Ура! Не пропал наш скорбный труд. В течение года наш отдел выпускал «Олимпийскую страницу» (такое название никому в стране в голову не пришло), широко освещая животрепещущую тему. Успех грандиозный, означавший, что путевка на Олимпиаду-80 газете гарантирована.

Воодушевленный, я ринулся на выход и столкнулся с редактором. Сунув ему в руки газету, небрежно бросил: «Вот так надо работать».

Автобус с журналистами подкатил к красавцу Ту-104 в тот момент, когда очаровательные стюардессы зажигательно приветствовали пассажиров, следующих до Питера. Тут же у трапа было озвучено имя миллионного пассажира. Подфартило молодому ангарскому инженеру по фамилии Зайцев, которому торжественно вручили билет на бесплатный перелет в любую точку страны. Счастливчик растерян, смущен, на вопросы прессы отвечает невпопад. Но главные слова мы от него всё же услышали: «Безмерно рад, что теперь я могу осуществить мечту своей юности – побывать на Северном полюсе. И все это благодаря иркутскому «Аэрофлоту», лучшему аэрофлоту в мире».

И вот процедура награждения закончена, пассажиры поднялись в салон лайнера и тут руководство «Аэрофлота» делает еще один широкий жест – приглашает журналистов на вторую часть торжества – банкет. Угощение в духе сибирского гостеприимства: шикарный стол с коньяком, красной икрой и прочими деликатесами. Кушай и пей, ни в чем себе не отказывай. А мне не до пиршества, ограниченный во времени, я нервно поглядываю на часы и мысленно представляю, какими нехорошими словами меня вспоминают сейчас в секретариате редакции, ведь мой репортаж задерживает выпуск праздничного номера.

…Заседание редакционной коллеги подходило к концу. Отделы партийный жизни и пропаганды, как и ожидалось, объявлены победителями, лучшие сотрудники с благодарностью приняли премиальные. Отдел новостей в очередной раз несолоно хлебавши. И тут редактор просит минуточку внимания. Развернув газету «Советский спорт», зачитал заметку.

– Парадокс получается, – сказал редактор, – наша газета – лучшая в стране, а мы сотрудников лишаем премии. Считаю, что за ошибки отвечает тот, кто их допустил. А тех, кто хорошо работал, поощрить. Кто за? Единогласно. Вот и замечательно! А теперь к столу – встречать Новый год.

Тогда мы были по-человечески счастливы, ощущая себя единым целым.

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