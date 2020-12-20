Апокалипсис как откровение

Несмотря на ограничения и запреты уходящего года, выставочная жизнь Иркутска не замерла. Особенно в последнее время музеи, выставочные залы, галереи предлагают разнообразные встречи с иркутскими художниками: Владимир Осипов, Александр Москвитин, Раиса Бардина, выставки молодых художников, современных иркутских иконописцев – перечислила только часть. Самой обсуждаемой в прессе, на просторах интернета и в разговорах любителей живописи, особенно молодого поколения, стала выставка Степана Шоболова «Город I» в арт-галерее «Диас».

Арт-исследование или провокация?

Премьера этого проекта, как рассказывает художник, готовилась около пяти лет. Увлеченность образами постапокалипсиса в искусстве, поглощаемый джунглями древний мегаполис, увиденный им во время поездки в Камбоджу, и собственные сложные отношения с Иркутском, в который он впервые приехал в возрасте пятнадцати лет – вот три побудительных причины, воплотившиеся в этой работе.

Четырнадцать живописных полотен, четыре листа графики, а еще инсталляции и мультфильмы, сделанные в соавторстве, плюс проводимые в галерее экскурсии-погружения, на которых сам Степан Шоболов ведет публику, распутывая нить фантазий. Мне показалось, что художник так собирает единомышленников. Тут же можно услышать возражение: мол, всякий художник находится в поиске тех, кто его понимает. Но в том-то и дело, что все происходящее на «Город I» в первую очередь заставляет искать смыслы, сопоставлять размышления художника с уже известными, и с собственным мнением. И только спустя какое-то время, утихомирив рой цитат и реминисценций, предложенных памятью, прислушиваешься к тем ощущениям, что оставляют эмоциональный след. Поэтому отношусь к затеянному Степаном Шоболовым как к арт-исследованию. Он и сам говорит, что его проект еще «в пути», пополнится новыми объектами. А нам будут предложены новые загадки, провоцирующие на поиски собственных ответов.

Социокультурный феномен

Синдром апокалипсиса, увлеченность антиутопическими образами в искусстве прошлого века и первых шагов нынешнего исследователи определяют как социокультурный феномен. Интерес к фантазиям такого рода в публике только нарастает. Психологи считают, что это объясняется естественной потребностью человека пощекотать нервы. Картины постапокалипсиса не могут не будоражить.

В работах Степана Шоболова узнаются сюжеты Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, Клиффорда Саймока и еще многих фантастов. Здание драматического театра и плавающий рядом с ним гигантский кит, ушедший под воду костел, опустевшая центральная улица Иркутска и проходящая мимо здания одного из старейших в Сибири кинотеатров одинокая женщина, поросший экзотическими растениями дом И. М. Файнберга, зависшие над крышей бывшего здания «Гранд отеля» фигуры кораблей космических пришельцев. Все картины вызывают в памяти прочитанные тексты или образы кино. Но Степан Шоболов, кажется, намеренно предлагает нам сопоставлять собственные впечатления с известными сюжетами популярной фантастики. Немедленно обнаруживается разница восприятия: мы видим ужасающие события постапокалипсиса на улицах родного города, среди знакомых пейзажей, с детства любимых улиц. И эти эмоции перестают быть реакцией на выдумку о далеком будущем, Каждый оказывается неожиданно причастным к этой антиутопии, воспринимая написанные художником картины как часть собственной реальности. Похоже, именно в этом процессе узнавания и есть главный смысл проекта «Город I». Выставка предупреждает.

Иркутское откровение

Еще один неожиданный эффект от картин Степана Шоболова связан с сегодняшним восприятием исторического города. Шоболов – великолепный рисовальщик, не упускающий деталей и нюансов. Это качество, вероятно, унаследовано от отца – известного художника Никиты Шоболова. Памятники архитектуры Иркутска, с интересом и пристрастием рассмотренные, тщательно выписанные художником, в окружении постапокалиптического пейзажа оказываются не менее значимыми, чем известные здания мировых столиц. Самоценность исторической архитектуры города, его старые улицы и здания осознаются как драгоценные знаки времени.

С греческого «апокалипсис» переводится как «откровение», раскрытие того, что было ранее не известным. Философы рассматривают поток катастрофического сознания как попытку понять феномен времени и цивилизационного движения. В общем, разобраться в себе.

Помните, у Брэдбери в его знаменитом рассказе «Улыбка» старик убежденно восклицает: «А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому».

Выставка вовлекает нас в тот глубинный поток, в котором искусство всегда сопоставляло прошлое и настоящее, предвосхищая будущее. Художник исследует время не для отвлеченных рассуждений, а вынуждает общество к рефлексии. Во благо для него или опуская в бездну отчаяния и пессимизма – это окажется свидетельством качеств самого общества.

Куда плывет корабль?

Те, кто следит за творчеством Степана Шоболова, знают, что его работы не только своеобразно отражают на холстах исторические кварталы Иркутска, но и отчасти уже растворились в городских пейзажах: он расписывает фасады, и эти работы разбросаны в разных частях города. Кроме того, последние несколько лет художник увлекся выпуском собственной символики с целью продвижения собственного стиля и для того, чтобы расширить возможности общения с публикой. В Иркутске и на Байкале в посещаемых туристических местах доступны изображения его картин на магнитах, открытках, стикерах, постерах, кружках, футболках и толстовках.

А еще уже не первый год он уезжает на Ольхон, где, по его словам, напитывается энергией. Там год назад он расписал борта нескольких брошенных кораблей, которые принадлежали раньше рыбзаводу. Творчество Степана оценили многочисленные туристы, приезжающие на Ольхон.

Старые корабли рыболовецкой флотилии сгрудились на ольхонской отмели. А картины, нарисованные Степаном Шоболовым на их проржавевших бортах, как и фантастические пейзажи Иркутска, давно плавают по волнам интернета. И что важнее, живут в воображаемых путешествиях зрителей выставки «Город I».

В первые же дни открытия выставки в галерее «Диас» начались сопоставления сюжетов, предложенных художником, с сегодняшней пандемийной действительностью. Но Шоболов начал сочинять свой проект более пяти лет назад. Художник и не предполагал, что наступит момент и его работы окажутся буквально сопоставимыми с происходящим в реальности. Его картины – своего рода тест для общества и для времени.

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