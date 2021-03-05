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Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2021 г.
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Подсчитано необходимое количество шагов в день для долголетия.

Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали

Изнурять себя долгими прогулками и физическими упражнениями ежедневно не нужно, чтобы увеличить продолжительность жизни. Для этого достаточно делать 4400 шагов в день, считают ученые из Brigham and Women’s Hospital при Гарвардском университете, которые провели исследование, пишет The Wall Street Journal.

Специалисты определили, что риск преждевременной смерти продолжает снижаться по мере увеличения числа шагов, но стабилизируется на уровне примерно 7500 шагов в день. При этом прогулки следует дополнять более энергичными упражнениями.

Ранее считалось, что в день для сохранения здоровья нужно проходить не менее 10 тыс. шагов. Теперь ученые заявляют, что эта цифра — результат маркетинга, а не научных исследований, и появилась она после того, как японская компания выпустила новый шагомер со слоганом «Пройдем 10000 шагов в день».

По инф. rosbalt.ru

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