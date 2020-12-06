Позвоночник — стержень организма, который нужно беречь

И в 80 лет позвоночник может соответствовать 30-летнему возрасту.

Больше половины людей пенсионного возраста хотя бы раз в году падают и получают какую-либо травму. Очень часто случаются переломы. Чтобы исключить падение, важно следить за физической активностью, контролировать приём медицинских препаратов, советует руководитель ЦИТО имени Н. Н. Приорова, профессор Александр Губин.

Серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом бывают у бывших спортсменов. После завершения карьеры их организм начинает «сыпаться». Чаще всего это связано с высоким уровнем стресса, так как профессиональный спорт всегда требует серьёзных нагрузок и усилий. Порядка 5% детей тоже имеют проблемы костно-мышечной системы с рождения. Иногда они поступают на лечение с целым комплексом проблем.

Но случаются и чудеса, на практике профессор встречал 80-летнюю женщину, позвоночник которой соответствовал 30-летнему возрасту. А это стержень организма, который нужно беречь и тренировать, и он ответит вам взаимностью в виде долгих лет активной жизни.

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По инф. argumenti.ru



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