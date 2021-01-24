Гипертоникам стоит заниматься растяжкой — для давления полезно

Канадские ученые заявили, что регулярная растяжка помогает снизить артериальное давление.

Канадские ученые недавно провели исследование и пришли к выводу, что растяжка снижает артериальное давление эффективнее, чем ходьба. В эксперименте принимали участие 40 человек в возрасте около 60 лет.

Ученые измеряли у добровольцев давление до и после эксперимента, в рамках которого испытуемые занимались либо ходьбой, либо растяжкой пять дней в неделю в течение получаса.

Оказалось, что у группы, которая растягивала мышцы, наблюдалось более значительное снижение артериального давления. А у участников эксперимента, занимавшихся ходьбой, ушло больше жировых отложений с талии.

Доктор Фил Челибек, который является одним из соавторов работы, заметил, что когда человек растягивает мышцы, он также растягивает все кровеносные сосуды, питающие мышцы, в частности, крупные артерии. Если жесткость артерий уменьшается, то сопротивление кровотоку снижается, вследствие чего понижается давление.

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По инф. argumenti.ru



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