Гипертоникам стоит заниматься растяжкой — для давления полезно

Канадские ученые заявили, что регулярная растяжка помогает снизить артериальное давление.
Канадские ученые недавно провели исследование и пришли к выводу, что растяжка снижает артериальное давление эффективнее, чем ходьба. В эксперименте принимали участие 40 человек в возрасте около 60 лет.
Ученые измеряли у добровольцев давление до и после эксперимента, в рамках которого испытуемые занимались либо ходьбой, либо растяжкой пять дней в неделю в течение получаса.
Оказалось, что у группы, которая растягивала мышцы, наблюдалось более значительное снижение артериального давления. А у участников эксперимента, занимавшихся ходьбой, ушло больше жировых отложений с талии.
Доктор Фил Челибек, который является одним из соавторов работы, заметил, что когда человек растягивает мышцы, он также растягивает все кровеносные сосуды, питающие мышцы, в частности, крупные артерии. Если жесткость артерий уменьшается, то сопротивление кровотоку снижается, вследствие чего понижается давление.
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