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Сибиряки и уральцы — к аномальным морозам приготовься на раз-два!

По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2021 г.
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К суровым морозам в ближайшие дни надо готовиться жителям Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. А вот жителям европейских части России, напротив, морозов можно не ждать...

Жители Сибири и Урала — к аномальным морозам приготовься на раз-два!

"Ночные температуры на Урале будут опускаться до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на пять-десять градусов. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тыва - там тоже аномальный холод. Ослабление морозов возможно только в конце первой декады", - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом в Дальневосточном федеральном округе синоптики, напротив, прогнозируют аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. Это касается севера Таймыра и Якутии.

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