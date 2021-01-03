Жителям европейской части России рождественских морозов можно не ждать

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В ближайшие несколько дней жителей европейской части России ждёт мягкий вариант зимы. Антициклон юго-восточного происхождения сменяется на антициклон северного происхождения и будет распространяться по всей территории региона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — сказал Вильфанд.
С понедельника, уточнил эксперт, столбики термометров будут находиться преимущественно в «минусовой» зоне. Днём 5 января температура будет находиться в диапазоне от минус двух до минус трёх градусов, ночью — от минус трёх до минус пяти.
В среду, четверг и пятницу в дневное время суток ожидается около пяти-шести градусов ниже нуля, ночью — от минус пяти до минус 10. При этом метеоролог призвал не ждать резких рождественских холодов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столичного региона на Рождество, 7 января, ожидает умеренный мороз: ночью температура может опуститься до минус 12, днем — до минус 10. По его словам, сугробы к этому времени вырастут до 18-19 сантиметров в столице, до 23 — в области, местами они могут достигнуть и 27 сантиметров.
Экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода. Внимание археологов привлекла монета, которую, как считали древние греки, надо отдать мифическому Харону за переход в царство мертвых.
В ближайшие несколько дней жителей европейской части России ждёт мягкий вариант зимы. Антициклон юго-восточного происхождения сменяется на антициклон северного происхождения и будет распространяться по всей территории региона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ил-62 — пассажирский самолет, предназначенный для полетов на авиалиниях большой протяженности. Разработка Ил-62 в СССР была начата в КБ Сергея Ильюшина в начале 1960-х годов, когда Аэрофлотом были выработаны требования к дальнемагистральному самолету, способному совершить беспосадочный перелет из Москвы в Хабаровск и Гавану.
Янина Жеймо была на редкость миловидной актрисой. Даже в зрелом возрасте она с таким профессионализмом играла подростков, что зрители совсем не сомневались в юности и искренности её персонажей. Но какой же была реальная жизнь любимой многими артистки?
Против жителя Нижегородской области завели уголовное дело за сбор поваленных ветром деревьев. (Вот как легко, оказывается, попасть под уголовное преследование - достаточно всего лишь собрать поваленные деревья... прим. МГ.)
Как вы представляете себе свое семидесятилетие? Для жительницы города Инглвуд в штате Калифорния, это стало хорошим поводом для фотосессии в купальнике. Бабетт Дэвис решила так отпраздновать свой юбилей, когда её дочь прислала ей старые снимки. Американке показалось, что её внешность не слишком изменилась и выглядит она так же хорошо, как сорок лет назад.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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