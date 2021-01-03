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Жителям европейской части России рождественских морозов можно не ждать

По инф. Парламентской газеты   
03 Января 2021 г.
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В ближайшие несколько дней жителей европейской части России ждёт мягкий вариант зимы. Антициклон юго-восточного происхождения сменяется на антициклон северного происхождения и будет распространяться по всей территории региона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям европейской части России рождественских морозов можно не ждать

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — сказал Вильфанд.

С понедельника, уточнил эксперт, столбики термометров будут находиться преимущественно в «минусовой» зоне. Днём 5 января температура будет находиться в диапазоне от минус двух до минус трёх градусов, ночью — от минус трёх до минус пяти.

В среду, четверг и пятницу в дневное время суток ожидается около пяти-шести градусов ниже нуля, ночью — от минус пяти до минус 10. При этом метеоролог призвал не ждать резких рождественских холодов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столичного региона на Рождество, 7 января, ожидает умеренный мороз: ночью температура может опуститься до минус 12, днем — до минус 10. По его словам, сугробы к этому времени вырастут до 18-19 сантиметров в столице, до 23 — в области, местами они могут достигнуть и 27 сантиметров.

По инф. Парламентской газеты

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