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За взятки в виде хинкали и огурцов полицейскому дали три года условно
По инф. polit.ru   
03 Декабря 2020 г.
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В Новосибирске бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Александр Гращенков получил три года условно за взятки, которые получал в виде бесплатных обедов в ресторанах и кафе. За еду он закрывал глаза на нарушения владельцев точек общепита.

По материалам дела, полицейский регулярно столовался у трех предпринимателей с октября 2015 по сентябрь 2018 года. При этом отдавал особое предпочтение хинкали и салату из огурцов. Общая стоимость съеденного стражем порядка составила 53 тыс. рублей, уточняет пресс-служба СК по Новосибирской области.

Все это время он закрывал глаза на то, что бизнесмены самовольно заняли муниципальные участки земли, запрещал подчиненным проводить проверки и составлять протоколы о нарушениях.

Гращенкова обвинили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Суд назначил ему три года условно и запретил в этот период работать госслужащим. Машину экс-полицейского за 1,5 млн рублей арестовали.

Бывший страж порядка полностью признал вину. Дело в отношении рестораторов расследуется отдельно. Статья о даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

В мире уже давным давно идет борьба с коррупционерами всех мастей, продолжается она и в России, где каждый день вскрываются все новые и новые случаи. Кто только не оказывается задержанным за взятки - и полицейские, и следователи, и врачи, и пожарные, и это не говоря уже о чиновниках, к взяточничеству которых мы уже вроде как привыкли. При этом взятки бывают самых разных видов - и бесплатными обедами, и даже оловянными солдатиками.

А вот еще заголовки о коррупции на нашем сайте для пожилых:

Polit.ru

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