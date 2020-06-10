Бывают взятки деньгами, а бывают... оловянными солдатиками!

Доцент кафедры физической культуры и спорта Ижевского государственного технического университета брал взятки в виде оловянных солдатиков.

В обмен на зачет по предмету он просил студентов купить ему определенные фигурки и называл магазин, в котором их продают. Студенты купили солдатиков и краску к ним на общую сумму в 1460 рублей, передали их преподавателю, после чего им поставили зачет.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК России — «мелкое взяточничество». Суд оштрафовал преподавателя на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мире уже давным давно идет борьба с коррупционерами всех мастей, продолжается она и в России, где каждый день вскрываются все новые и новые случаи. Кто только не оказывается задержанным за взятки - и следователи, и врачи, и пожарные, и вот преподаватели тоже, и это не говоря уже о чиновниках, к взяточничеству которых мы уже вроде как привыкли. Но это не означает, что борьбу надо прекращать, скорее, наоборот.

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