Полковник из Сибири взятки брал... бесплатными обедами!

Экс-начальник Дзержинского районного отдела полиции Новосибирска Александр Гращенков за покровительство бизнесу владельцев кафе получал там бесплатные горячие обеды.

По данным «Коммерсант-Сибирь», полковник предпочитая хинкали и салат из огурцов.

Как сообщили в СК РФ, дело о взяточничестве в отношении бывшего полицейского начальника передано в суд. По версии следствия, полицейский за взятки не замечал несоответствия реальных площадей кафе с документами об аренде их у города. За это полицейского бесплатно кормили в кафе «Березка», что следователи и считают взятками имущественного характера. Сумму взяток оценили в 53 тыс. рублей. Полковник любил хинкали и салат из огурцов.

Он полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей.

В мире уже давным давно идет борьба с коррупционерами всех мастей, продолжается она и в России, где каждый день вскрываются все новые и новые случаи. Кто только не оказывается задержанным за взятки - и полицейские, и следователи, и врачи, и пожарные, и это не говоря уже о чиновниках, к взяточничеству которых мы уже вроде как привыкли. При этом взятки бывают самых разных видов - и бесплатными обедами, и даже оловянными солдатиками.



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По инф. rosbalt.ru

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